De ce a jucat Vali Crețu titular în FCSB – Young Boys Berna? Dezvăluire-șoc despre colegul care l-a accidentat pe „Gladiator” la antrenament! Exclusiv

FCSB a surprins pe multă lume când l-a titularizat pe Valentin Crețu împotriva lui Young Boys. Mihai Stoica a dezvăluit de ce s-a luat această decizie
Cristian Măciucă
03.10.2025 | 16:25
De ce a jucat Vali Crețu titular în FCSB - Young Boys Berna? Dezvăluire-șoc despre colegul care l-a accidentat pe „Gladiator” la antrenament! FOTO: Fanatik

Vali Crețu (36 de ani) a fost titularizat în FCSB – Young Boys, informație dezvăluită în premieră de FANATIK. Fundașul dreapta nu mai jucase din 31 august într-un meci oficial.

Mihai Stoica a dezvăluit de ce Crețu a fost titular în FCSB – Young Boys 0-2

Înaintea meciului cu Young Boys, din etapa a 2-a a UEFA Europa League, Vali Crețu a făcut un singur antrenament cu echipa. Fundașul dreapta al roș-albaștrilor a fost până atunci accidentat în urma unui duel cu Octavian Popescu (22 de ani).

„Crețu s-a accidentat la antrenament, într-un clinci, cu Octavian Popescu. Accidentarea era mai veche, dar acolo a zis ‘Stop! Nu mai pot’. Se întâmplă. Panțîru, care era într-o formă extraordinară, aproape s-a lăsat de fotbal pentru că s-a lovit într-un meci cu un coechipier, cu Adrian Șut. 

A fost o discuție legată de: erau 2 variante, Pantea cu Kiki sau Crețu cu Pantea. La fiecare erau plusuri și minusuri. Kiki a fost schimbat la pauza meciului cu GA Eagles. Pantea a avut, culmea, e chiar într-o perioadă bună Pantea. A avut evoluții mai bune, paradoxal, ca fundaș stânga decât ca fundaș dreapta.

Toată lumea s-a întrebat de ce l-am expus pe Crețu cu Monteiro. Crețu a spus ‘Pot!’ Asta a fost cel mai important. Și atunci a fost balotaj. Era 50:50. Am zis hai să mergem cu Crețu. Propunerea a venit din partea noastră pentru că Vali a spus că e bine”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM FANATIK.

FCSB are în lot nu mai puțin de patru fotbaliști care pot juca pe postul de fundaș dreapta. Este vorba despre Valentin Crețu (36 de ani), Ionuț Cercel (18 ani), Alexandru Pantea (22 de ani) și Daniel Graovac (32 de ani).

Mihai Stoica a lamurit MISTERUL TITULARIZARII SURPRINZATOARE a lui Cretu in FCSB - Young Boys 0-2

