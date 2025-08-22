De ce a lăsat un pilot ușa cabinei deschisă în timpul unui zbor. Gestul său a provocat un scandal uriaș

Pilotul unui avion a recurs la un gest care l-a costat întreaga sa carieră. Acesta a fost suspendat după ce a decis să lase ușa cabinei deschisă pe durata întregului zbor.

Motivul pentru care un pilot a lăsat ușa cabinei deschisă pe toată durata zborului

Gestul făcut de un pilot l-a lăsat fără loc de muncă. Dornic să fie admirat de familia sa în timp ce pilota aeronava, acesta nu și-a dat seama la ce pericol îi poate expune pe restul pasagerilor. Pentru fapta sa, pilotul a fost suspendat.

Scenele s-au petrecut la bordul unei aeronave British Airways, care zbura de la Heathrow către New York. Pilotul a vrut ca familia sa, care era la bordul aeronavei, să-l privească în timp ce pilotează, fapt pentru care

Ceilalți pasageri de la bordul avionului s-au simțit în pericol, motiv pentru care au cerut membrilor echipajului să ia măsuri. Personalul de la bord i-a raportat totul pilotului, iar în urma gestului său aparent inofensiv, acesta a fost suspendat.

Autoritatea Civilă pentru Aviație a demarat o anchetă, considerând că . Prin urmare, zborul de întoarcere care urma să aterizeze la Londra a fost anulat.

Pasagerilor cărora le-a fost anulat zborul li s-au pus la dispoziție mai multe alternative. Majoritatea lor au reușit să ajungă cu bine la destinație, însă au avut o întârziere de 4 ore.

Pasagerii nu s-au simțit deloc în siguranță pe durata zborului

În ceea ce privește incidentul de la bordul avionului operat de British Airways, pasagerii au declarat pentru că nu au știut cum să reacționeze. Fiind pentru prima dată când au văzut că ușa cabinei rămâne deschisă pe tot timpul zborului, aceștia au crezut că sunt în pericol.

„Am observat imediat că ușa cabinei era deschisă și am vrut să știu ce se întâmplă. Acest gest a făcut ca pasagerii să se simtă neliniștiți. Ușa a rămas larg deschisă pentru o perioadă semnificativă. A fost suficient pentru ca oamenii să-și facă griji și să comenteze.”, a declarat un pasager.

Pilotul suspendat și-a reluat activitatea după ce compania a ajuns la concluzia că gestul său nu i-a pus în pericol pe pasageri. Unul dintre purtătorii de cuvânt ai British Airlines a declarat:

„Siguranța și securitatea sunt prioritatea noastră principală. Tocmai de aceea, astfel de acuzații sunt întotdeauna investigate pe deplin.”

De la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA, piloții sunt obligați să mențină ușile cabinei închise și încuiate pentru a preveni accesul neautorizat.

Un alt pilot a fost suspendat din cauza comportamentului nepotrivit

Incidentele în care sunt implicați piloți sunt destul de frecvente în rândul companiilor britanice. În urmă cu câteva săptămâni, un pilot easyJet a fost suspendat după ce s-a îmbătat și a umblat dezbrăcat într-un hotel de lux.

Căpitanul urma să transporte turiștii a doua zi înapoi din Capul Verde în Marea Britanie. Din cauza comportamentului său, compania a decis să îl mențină la sol. Pilotul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a ajuns la resortul de cinci stele Melia Dunas Beach & Spa din Capul Verde și a petrecut la bar până în primele ore ale dimineții.

La 2:30 dimineața, pilotul a renunțat complet la haine și a intrat în recepție. Dezbrăcat, acesta și-a continuat drumul către sala de sport și spa. Zborul de întoarcere era programat 36 de ore mai târziu, însă compania a găsit un înlocuitor. Potrivit unor surse, cariera sa la easyJey a fost compromisă.