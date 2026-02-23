De ce a leșinat Horațiu Potra în sala de judecată. Liderul mercenarilor, proces-maraton în dosarul loviturii de stat, alături de Călin Georgescu

ADVERTISEMENT

Horațiu Potra a ajuns din nou în fața judecătorilor, în dosarul în care figurează și numele lui Călin Georgescu, luni, 23 februarie 2026, iar procesul nu a fost lipsit de incidente. Dincolo de speța în sine, un moment interesant din timpul ședinței de la Curtea la Apel l-a avut în prim plan pe liderul mercenarilor, căruia i s-a făcut rău.

De ce a leșinat, de fapt, Horațiu Potra în sala de judecată, unde a fost prezent și Călin Georgescu

Informația a făcut mare vâlvă în doar câteva minute, iar FANATIK a aflat ce s-a petrecut, de fapt, în sala de judecată. Avocata lui Horațiu Potra ne-a spus de ce s-a simțit rău clientul pe care îl reprezintă în dosarul în care e acuzat de tentativă de lovitură de stat.

Potra și ceilalți inculpați în ancheta care se judecă pe rolul Curții de Apel au ajuns de dimineață în sală, iar până la ora 16, conform reprezentantei legale a șefului mercenarilor, bărbatul n-a apucat să mănânce sau să bea apă, motiv pentru care i s-a făcut rău.

„A fost foarte cald și lipsită de aer respirabil sala”

„A avut nevoie doar de apă și de ceva dulce și am rugat să se deschidă geamul în sală. A fost foarte cald și lipsită de aer respirabil sala, nu s-a întâmplat nimic altceva. A fost adus de dimineață devreme, nemâncat, și e deja ora 16 (n. red.: ora la care FANATIK a stat de vorbă cu avocata) și toată lumea e obosită”, ne-a declarat Christiana Mondea, în exclusivitate.

Ziua de luni, 23 februarie, a fost una cu scântei, extrem de importantă în dosarul în care Horațiu Potra este vizat alături de fiul și nepotul acestuia. La termenul care a avut loc pe 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a admis o solicitare-surpriză venită din partea lui Potra: depunerea la dosar a unui stick de memorie Hama USB 3.0 de 64 GB, care conținea două înregistrări video. Tot la acea dată, instanța a admis și a aprobat emiterea unei adrese către Poliția Locală Mediaș, ca să se clarifice dacă, pe 9 decembrie 2024, fusese solicitată intervenția la o adresă din municipiu și ce constatări au fost făcute la fața locului.

Cum a mai evoluat ancheta

În aceeași ședință, tot atunci, magistratul încuviințase și audierea unui martor-cheie care a fost prezent la percheziția din 26 februarie 2025, care a fost desfășurată la locuința lui Potra din Mediaș. Apoi, pe 19 ianuarie, a decis ca Horațiu Potra să rămână în arest preventiv, toți ceilalți inculpați în dosar fiind cercetați sub control judiciar.

Arestarea preventivă a lui Potra a fost dispusă pe 21 noiembrie 2025, pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și pentru nerespectarea regimului armelor, munițiilor și a materiilor explozive. În același dosar, procurorii acuză alte 20 de persoane că ar fi fost implicate în evenimentele pe care Potra și Georgescu le-ar fi pregătit pentru destabilizarea țării.

Georgescu și Potra ar fi pregătit o revoluție sângeroasă în România

În rechizitoriu, anchetatorii reținuseră că, după decizia a României din 6 decembrie 2024, prin care alegerile prezidențiale fuseseră anulate, Georgescu s-ar fi întâlnit în dimineața următoare, în condiții de discreție totală, cu Potra, la un complex de echitație din Ciolpani. Discuțiile ar fi vizat declanșarea unor acțiuni violente, menite să deturneze protestele pașnice și să provoace un efect de contagiune emoțională într-un moment de tensiune socială maximă.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii instituiseră filtre în Ilfov, Dâmbovița și Capitală. În autoturismele oprite fuseseră descoperite cuțite, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, pistoale și materiale pirotehnice cu potențial exploziv major. În ședința programată pentru data de 23 februarie 2026, judecătorii de la Curtea de Apel s-au întrunit pentru a stabili asupra legalității întocmirii rechizitoriului.