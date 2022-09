De ce a lipsit Cătălin Cazacu de la Star Matinal. Ce s-a întâmplat: „M-am gândit că o să mă invidiați”

Ediția de luni, 26 septembrie 2022, a emisiunii Star Matinal, difuzată pe Antena Stars, a debutat fără Cătălin Cazacu. Iubitul Ramonei Olaru nu s-a alăturat Nataliei Mateuț și lui Andrei Ștefănescu în platou, dar a intrat în direct, prin apel video, pentru a explica de ce lipsește.

De ce nu a mai apărut Cătălin Cazacu la Antena Stars. Iubitul Ramonei Olaru a oferit lămuriri

De la începutul verii, A prezentat alături de Natalia Mateuț show-ul Star Matinal, edițiile filmate pe plajă, iar acum s-au întors la formatul clasic, din platou, unde li s-a alăturat și Andrei Ștefănescu.

Iubitul Ramonei Olaru face o treabă bună la postul de televiziune, cu toate că uneori este pus și în fața unor situații mai greu de gestionat, ca

Totuși, o nouă săptămâna a debutat fără Cătălin Cazacu la cârma emisiunii Star Matinal. Ediția de luni, 26 septembrie 2022, a fost prezentată doar de Natalia și Andrei.

Pentru a lămuri situația, iubitul Ramonei Olaru a intrat în direct, prin apel video, și a explicat că este plecat în Grecia, mai exact portul Poros, la patru ore distanță de Atena.

„A mea sigur e bună dimineața, nu știu a voastră cum este, dar la mine sigur e bună dimineața. M-am gândit că o să mă invidiați voi și am zis că dacă port roșu nu are cum să mi se întâmple nimic. Am luat tot soarele, nu am mai lăsat decât un pic pentru restul lumii”, a spus Cătălin, citat de SpyNews.

Colegii muncesc, Cătălin Cazacu se distrează pe barcă

Iubitul Ramonei Olaru a dezvăluit că se distrează de minune pe barcă, dar și că trebuie să se trezească destul de devreme, astfel că nu își permite să piardă nopțile.

„Aici lumea e matinală, nu ne jucăm. Se stă până târziu, dar se trezește devreme. Vrei, nu vrei, trebuie să te trezești pentru că trebuie să părăsim marina imediat. O să ridic ancora, la propriu.

(…) Eu m-am culcat devreme pentru că eu trebuie să fiu în cea mai bună stare”, a completat Cătălin Cazacu.