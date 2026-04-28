De ce a lipsit Cristi Manea din derby-ul Dinamo – Rapid 3-1: „E insuportabilă durerea!” Ce spune de eroarea lui Briciu: „Este o fire mai emotivă!”

Iulian Stoica
28.04.2026 | 09:30
De ce a lipsit Cristi Manea din derby-ul Dinamo - Rapid. Foto: Colaj Fanatik
Rapid a pierdut derby-ul etapei a 6-a din play-off, scor 1-3, în fața lui Dinamo. Spre surprinderea tuturor, Cristi Manea nu s-a aflat în lotul lui Costel Gâlcă, iar titular în flancul drept al apărării a fost Denis Ciobotariu, ca în minutul 64 să fie înlocuit cu Răzvan Onea. Care este motivul pentru care Manea nu s-a aflat nici măcar pe banca de rezerve.

În cadrul emisiunii „FANATIK RAPID”, Cristi Manea a dezvăluit faptul că întâmpină o problemă la genunchi, iar din această cauză nu a fost în lot în înfrângere cu Dinamo. Norocul fundașului a fost că s-a oprit în momentul potrivit, în caz contrar durerile s-ar fi accentuat. În ciuda celor prezentate, Manea speră că va putea ajuta echipa în cele patru etape rămase de disputat.

„Am absentat pentru că mă doare piciorul. Am o problemă la genunchi, sper să o remediez cât mai repede, ca să pot ajuta mai mult echipa. Sper că voi juca în acest sezon competițional, mai sunt patru etape, sper să mă fac bine. Trebuie să găsim o variantă ca să fie bine. Simt de o lungă perioadă de timp dureri, cumva s-a agravat și acum este insuportabilă. Am avut noroc că m-am oprit când trebuia, dacă mai făceam un antrenament, riscam să agravez. Sper că nu e așa grav și că voi reveni cât mai repede”, a declarat Cristi Manea.

Gafa lui Briciu, analizată de Manea

Tabela de scor de pe Arena Națională a fost deschisă în minutul 39, când debutantul Adrian Briciu a scăpat printre picioare o minge facilă. Cristi Manea nu îl condamnă pe tânărul portar, deoarece presiunea a atins cote înalte, iar lipsa de experiență și-a spus cuvântul. În schimb, invitatul lui Robert Niță de la „FANATIK RAPID” e convins că Briciu va avea un cuvânt important de spus în anii ce vor urma, în contextul în care muncește foarte mult.

„Mi-a părut rău când am văzut prima înlocuire, știam că Marian Aioani simte ceva acolo și speram să nu îl mai doară. Din păcate pentru Adi Briciu… S-a întâmplat, e tânăr, trebuie susținut. Noi avem mereu grijă de tineri. Sunt la început și eu, muncesc foarte mult, chiar îl apreciez pe Briciu că muncește atât de mult. Dacă o ține tot așa, va ajunge cu siguranță un portar important al fotbalului românesc. Îmi pare rău că a făcut acea eroare, dar se poate întâmpla, presiunea a fost foarte mare.

A clacat din punct de vedere mental, el e și o fire mai emotivă, e la locul lui. Nu are nebunia aceea pe care o au portari, însă cred că ușor, ușor, o va căpăta. Eu cred că l-a ajutat că a debutat. Chiar dacă a făcut o eroare, după chiar mi-a plăcut, a scos câteva mingi destul de grele. Nu e deloc ușor! Mă și gândeam, mulți portari aflați la debut fie au făcut un meci extraordinar, fie au greșit. La golul lui Musi nu ar fi putut face ceva mai mult Briciu! A fost o execuție bună, nu avea ce face”, a adăugat Manea.

Lupta la titlu, mai strânsă ca oricând

În urma rezultatului de pe Arena Națională, Rapid este ca și ieșită din lupta la titlu, iar formațiile favorite sunt Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și CFR Cluj. Deși cele trei s-au distanțat în clasament, Cristi Manea e de părere că echipa sa a luptat de la egal la egal cu orice adversar, iar în acest moment nu se poate vorbi despre o pretendentă clară la trofeul din SuperLiga.

„Per total îmi pare rău că nu am reușit să luăm măcar un punct. Dacă nu mă înșel, e prima înfrângere cu Dinamo după 11 ani. Dacă nu luam golul acela de 1-0, a fost un moment psihologic… S-a văzut că a scăzut jocul nostru. Sper să luăm cât mai multe puncte în meciurile rămase și să ne îndeplinim obiectivul: să mergem într-o cupă europeană. De ce să nu câștigăm toate partidele până la final? Toate meciurile mi s-au părut echilibrate, încât nu știai cine câștigă. Suntem foarte echilibrate, nu văd o echipă campioană. E ciudat, nu mi se pare o echipă care domină autoritar, iar fiecare meci poate avea o altă câștigătoare”, a conchis Cristi Manea.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
