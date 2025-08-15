De ce a lipsit, de fapt, Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Unde a fost surprins președintele împreună cu familia. Foto

Nicușor Dan a pus stop tradiției și nu a mers vineri, 15 august, la ceremonia organizată la Constanța cu ocazia Zilei Marinei Române. Președintele României a ales, în schimb, să participe la slujba de Sfânta Maria care a avut loc la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus.

Nicușor Dan, la mănăstire împreună cu familia

Practic, șeful statului a pus stop anului acesta tradiției ultimilor ani, când toți președinții României au fost prezenți aproape de fiecare dată în Traian Băsescu a mai fost o excepție când nu s-a dus la festivitățile organizate în anul 2011. Nicușor Dan a ales să meargă în Sâmbăta de Sus, la Mănăstirea Brâncoveanu, împreună cu familia, conform

Chiar dacă nu a fost prezent fizic, Șeful statului le-a mulțumit acestora pentru contribuția la securitatea maritimă, dar și familiilor acestora care acceptă faptul că marinarii sunt tot timpul plecați.

„Departe de țară, de familie și de prieteni, sunteți dedicați unei profesii dificile. De aceea, vă mulțumesc și dumneavoastră, și celor apropiați pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Vă îndemn să vă păstrați curajul și să purtați cu devotament și demnitate Drapelul României peste tot în lume.

Mesajul transmis de Nicușor Dan tuturor marinarilor

Rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei, este foarte important în a contribui, împreună cu Aliații și partenerii noștri, la întărirea securității spațiului euroatlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români.

Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române, astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați”, le-a transmis Nicușor Dan marinarilor.

Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a citit mesajul transmis de Nicușor Dan în timpul ceremoniei. În final, Nicușor Dan le-a transmis marinarilor un călduros „La mulți ani” și i-a îndemnat să poarte cu demnitate drapelul României peste tot în lume.