De ce a lipsit, de fapt, președintele UEFA de la finala Cupei Mondiale. Motivul are legătură cu Donald Trump

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Deși Europa a fost reprezentată în finala Cupei Mondiale de Spania, echipa care avea să cucerească trofeul, președintele UEFA Aleksander Ceferin (58 de ani) nu a fost prezent pe stadion. Slovenul a refuzat să participe la meciul disputat pe MetLife Stadium din cauza unei decizii pe care FIFA a luat-o pe parcursul competiției.

De ce a lipsit președintele UEFA de la finala Cupei Mondiale

Aleksander Ceferin a fost prezent pe stadion pentru meciul de deschidere al Cupei Mondiale, Mexic – Africa de Sud 2-0, iar președintele UEFA urma să urmărească și finala dintre Spania și Argentina. Conform acesta a ales să boicoteze cel mai important meci din lumea fotbalului din cauza faptului că FIFA a anulat suspendarea primită de Folarin Balogun după cartonașul roșu încasat în 16-imi contra Bosniei.

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Americanul a devenit eligibil pentru optimea de finală cu Belgia, iar decizia a declanșat un scandal uriaș în lumea fotbalului. . Până la urmă, .

Relațiile dintre FIFA și UEFA sunt extrem de tensionate, anularea suspendării lui Balogun fiind doar picătura care a umplut paharul. Ceferin a contestat prețurile ridicate impuse de FIFA pentru biletele de la Cupa Mondială, dar și faptul că arbitrul somalez Omar Artan nu a putut intra în SUA. UEFA a clarificat public faptul că nu susține măsurile adoptate de forul mondial, precum pauzele de hidratare, cartonașele roșii pentru jucătorii care își acoperă gura sau spectacolele organizate în pauzele partidelor.

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UEFA, reacție dură în „scandalul Balogun”

Forul condus de Aleksander Ceferin a transmis o reacție dură pe 6 iulie după decizia care a scandalizat lumea fotbalului. „Decizia de a suspenda pentru o perioadă de un an suspendarea automată pentru un meci în urma unui cartonaș roșu acordat jucătorului Folarin Balogun a depășit o linie roșie. Uneori, regulile sunt deschise interpretării. În acest caz, nu.

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O suspendare automată minimă de un meci în urma unui cartonaș roșu nu este o opțiune discreționară. Este un principiu înrădăcinat în regulament, care nu poate fi supus excepțiilor, cu atât mai mult în timpul unui turneu în care mai mulți alți jucători s-au aflat în aceeași situație și și-au ispășit în mod regulat suspendarea. (…) Fotbalul este cel mai iubit sport din lume pentru că este un joc frumos și se bucură de încredere, deoarece se joacă peste tot cu aceleași reguli.

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Un turneu nu este niciodată un eveniment de sine stătător și, dacă turneul în cauză este Cupa Mondială, are puterea de a avea consecințe pozitive sau negative asupra sportului în ansamblu. Ne exprimăm șocul față de o decizie atât de fără precedent, de neînțeles și de nejustificat”, au transmis cei de la UEFA după decizia controversată a FIFA.