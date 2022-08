De ce a lipsit Emily Burghelea de la Vorbește lumea. Unde se află colega Cosminei Păsărin

Emily Burghelea face trio cu Majda Abouloumosha și Cosmina Păsărin la Vorbește lumea, însă în ediția de luni, 29 august, vedeta a absentat.î

Emily Burghelea, ”boicotată” de tehnologie: „Trebuia să am două live-uri, dar nu am avut semnal”

Frumoasa blondină n-a mai fost prezentă în platoul de televiziune, iar unii dintre fani s-au întrebat ce s-a întâmplat cu ea. Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce s-a întâmplat, de fapt.

Emiliana a trebuit să aibă două live-uri în cadrul emisiunii, căci vedeta realizează și anumite reportaje la diferite evenimente. Din nefericire, pentru că semnalul era prost, nu a mai apucat să intre în direct.

Burghelea ne-a spus că nu are nicio problemă de sănătate ori de altă natură, liniștindu-i astfel pe cei care se întrebau care e motivul absenței sale.

Influencerița se află la o fermă din Giurgiu, alături de comoara vieții sale, fetița Amedea.

„Sunt cu Amedea la fermă. Nu am pățit nimic. Trebuia să am două live-uri azi, dar nu am avut semnal pentru ultimul. De mâine voi reveni, evident, alături de colegii mei. Nu am pățit nimic. Sunt bine. Ce drăguț că lumea s-a interesat de mine! Mulțumesc mult!”, ne-a transmis Emily Burghelea, campată la Giurgiu.

Așadar, vedeta va reveni în matinalul de la PRO cu efervescența și carisma cu care ne-a obișnuit deja încă de la prima ediție „Vorbește lumea”.

Mamă pentru a doua oară

De curând, fosta concurentă de la Bravo, ai stil a primit o veste minunată, una care i-a adus enorm de multă bucurie în suflet. Aceasta a aflat că . Amedea va avea, prin urmare, un frățior sau o surioară destul de aproape ca vârstă, lucru care pe mămică o încântă la maximum.

De când a devenit mămică și s-a așezat la casa ei alături de iubitul Andrei, viața fashionistei s-a schimbat destul de mult. Chiar ea a recunoscut în urmă cu câteva luni, pentru FANATIK, cât de mult a însemnat venirea pe lume a Amedeei.

Aceasta a mai dezvăluit că , mergând la sală la scurtă vreme după ce începuse să se obișnuiască vieții cu un bebeluș.

„Imediat după naștere am revenit la sală. Sportul înseamnă, în primul rând, sănătate. Când faci sport te deconectezi de la stres și te conectezi la tine. Dacă vrei, poți!

Asta trebuie să înțeleagă femeile. Imediat după naștere eram exact ca înainte să rămân însărcinată. De la 60 de kilograme, cât aveam înainte, am ajuns în 2 săptămâni la… 61 de kilograme”, ne-a mărturisit Emily Burghelea.

Cât despre cel de-al doilea copil, este încă un secret care este sexul bebelușului, asta deoarece încă e prea devreme să se vadă la ecografie. Evident, vedeta va anunța atunci când va fi cazul toate detaliile legate de cel de-al doilea copil.