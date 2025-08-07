De ce a lipsit Nicușor Dan de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce făcea, de fapt, președintele în timpul funeraliilor

Președintele României, Nicușor Dan, nu a participat joi, 7 august 2025, la înmormântarea fostului șef de stat Ion Iliescu. Absența sa a fost remarcată încă de miercuri, când nu a fost văzut nici la Palatul Cotroceni, acolo unde au venit foarte mulți politicieni să își ia rămas bun de la fostul lider social-democrat.

De ce a lipsit Nicușor Dan de la înmormântarea lui Ion Iliescu

, în timp ce la Cimitirul Bellu ortodox avea loc slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu, Nicușor Dan se afla la biroul său din Palatul Cotroceni. Nu există, până la această oră, o explicație oficială privind absența președintelui de la evenimentul funerar de stat.

în urma decesului lui Iliescu. Mesajul a fost scurt și rezervat, aducând totuși în discuție istoria din jurul lui Ion Iliescu. „Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ’90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe”, a transmis Nicușor Dan, prin Administrația Prezidențială.

Ion Iliescu a fost înmormântat. Au fost trase 21 de salve de tun

, 7 august 2025, cu onoruri militare. După slujba de la Palatul Cotroceni, sicriul a fost purtat pe un afet de tun spre Cimitirul Militar Ghencea III, unde a avut loc înhumarea, doar în prezența familiei și a apropiaților.

Au fost trase 21 de salve de tun, iar militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” au prezentat onorul. Ceremonia religioasă a avut loc în Biserica din Palatul Cotroceni, fiind oficiată de un sobor de preoți condus de episcopul Timotei Prahoveanul. La eveniment au participat premierul Ilie Bolojan, mai mulți miniștri, foști șefi de stat și figuri importante din PSD, precum Adrian Năstase, Marcel Ciolacu, Nicolae Văcăroiu sau Viorica Dăncilă.

Președintele României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la nicio etapă a ceremoniilor, nici măcar la slujba oficială. De-a lungul traseului cortegiului funerar, sute de oameni s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a condus România în anii dificili de tranziție.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la Spitalul „Agrippa Ionescu” din București, la vârsta de 95 de ani. Fostul șef de stat suferea de o formă avansată de cancer pulmonar și fusese internat din luna iunie. Mai mult de 1.000 de persoane i-au adus un omagiu la Palatul Cotroceni, miercuri, 6 august 2025. Personalități din politică, cultură și mediul academic au trecut pe la catafalc, printre care Mugur Isărescu, Virgil Măgureanu, Valer Dorneanu și prim-rabinul Rafael Shaffer, dar și foarte mulți politicieni.