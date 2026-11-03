De ce a luat bătaie FCSB cu U Cluj: „Reghecampf a jucat cu 3 fundași stânga”

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FCSB a făcut primul pas greșit în SuperLiga României în noul mandat al lui Laurențiu Reghecampf. După ce pierduseră cu 0-1 în Cupa României, roș-albaștrii au cedat cu același scor și în campionat, în fața Universității Cluj. Alarmant pentru formația patronată de Gigi Becali este faptul că nu a marcat niciun gol în cele două partide, ținând cont că una dintre ele a fost disputată împotriva unei formații de jumătatea clasamentului în Liga a 2-a.

Adrian Ilie, dezamăgit de prestația echipelor în U Cluj – FCSB 1-0

Epilogul etapei a 14-a din SuperLiga României a fost U Cluj – FCSB, două dintre cele mai puternice echipe ale campionatului. Cu toate acestea, prestația lor a lăsat de dorit. Meciul a avut un ritm foarte scăzut, iar ocaziile de poartă au apărut foarte greu. Deși a fost mai degrabă un meci de 0-0, „studenții” au dat lovitura prin Lukic după o greșeală a defensivei echipei lui Reghecampf la o fază fixă.

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În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie s-a arătat foarte dezamăgit de jocul celor două echipe cu pretenții de cupe europene: „Mă așteptam mai mult de la ambele echipe. Voiam mai mult fotbal. Poate Bergodi a ales bine să joace pe contraatac, pentru că așa și-a creat ocaziile, însă oricum nu a reușit să înscrie așa, ci printr-o fază fixă. Nici tactic nu mi s-a părut ceva spectaculos. Nu merita să piardă FCSB. Mi-au plăcut câțiva jucători, mi-a plăcut de Drăguș cum a intrat. Mă așteptam să-și creeze mai multe ocazii cele două echipe. Sunt jucători la ambele echipe care pot face spectacol. La anul, ne așteptăm ca aceste două echipe să prindă o cupă europeană, de aceea mă așteptam la mai mult de la ele”, a declarat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Vochin a pus punctul pe „i”. De ce meciul U Cluj – FCSB a avut un ritm atât de scăzut

Andrei Vochin, unul dintre analiștii FANATIK, a explicat că, văzând lentoarea cu care se joacă, a calculat media de vârstă a celor două echipe, iar rezultatul este răspunsul clar pentru meciul lipsit de intensitate: „Eu mă uitam la meci acasă. Mă gândeam că am îmbătrânit, pentru că fiica mea a făcut astăzi 37 de ani. M-am uitat în jurul meu, iar în casă singurul mai în vârstă decât mine era câinele. Are 12 ani, dacă punem anii de câine… până a început meciul. Mi-am dat seama că este cineva mai în vârstă decât câinele meu: meciul. Era o lentoare… m-am uitat repede să văd cum stăm cu vârstele. Două echipe cu o medie de 29 de ani. Când ai două echipe cu media asta de vârstă… pentru vârsta lor și pentru al treilea meci în 6-7 zile este OK. Din punctul ăsta de vedere este OK. Din punctul meu de vedere, FCSB nu merita să piardă meciul de aseară. Încep să-și developeze părțile rele.

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Aseară, mă uitam și mă gândeam că FCSB-ul lui Reghecampf nu are nicio armă. Are atacul pozițional foarte bun? Nu-l are! Are contraatacul foarte bun? Nu-l are! Faze fixe… 9-1 a fost raportul cornerelor și nu a creat niciun fel de pericol. Am dat timpul înapoi la echipa lui Reghecampf din trecut. Când nu mergea jocul, se debloca printr-o fază fixă. Bătea Bourceanu și dădeau cu capul Szukala, Gardoș… erau acolo niște băieți, care-l aveau executant pe Bourceanu. De Bourceanu, zicea un prieten de-al meu că dădea pasă cu apărătoarea. Nu avea dreptate, dar cornerele le bătea extrem de bine”, a declarat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

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FCSB, lipsită de fantezie. De ce nu a reușit echipa lui Reghecampf să înscrie în poarta lui U Cluj

O statistică interesantă este aceea că Laurențiu Reghecampf a pierdut Sigur, el a fost plecat foarte mult timp de la echipă, însă ultima înfrângere data din mai 2017, într-un meci cu Dinamo. Vivi Răchită introducând în teren 9 fotbaliști cu profil defensiv.

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„În repriza a 2-a, Reghecampf a jucat cu trei fundași stânga: Pădurariu, Radunovc și Joao Paulo. Cu doi fundași dreapta: Crețu și Miculescu, pentru că Miculescu este orice doar atacant nu. Cu un număr 6, Muhar, și cu 2 ciobănași pe linia de fund. Ai avut 9 jucători defensivi. Cu cine să marchezi?”, a fost analiza făcută de Valeriu Răchită.