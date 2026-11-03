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De ce a luat bătaie FCSB cu U Cluj: „Reghecampf a jucat cu 3 fundași stânga”

Ciprian Păvăleanu
03.11.2026 | 10:55
De ce a luat bataie FCSB cu U Cluj Reghecampf a jucat cu 3 fundasi stanga
EXCLUSIV FANATIK
De ce a pierdut FCSB meciul cu U Cluj. Foto: Colaj FANATIK
Care a fost greșeala FCSB-ului ce a dus la înfrângerea cu U Cluj. Toate concluziile după victoria „studenților” cu 1-0 de pe Cluj Arena
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FCSB a făcut primul pas greșit în SuperLiga României în noul mandat al lui Laurențiu Reghecampf. După ce pierduseră cu 0-1 în Cupa României, roș-albaștrii au cedat cu același scor și în campionat, în fața Universității Cluj. Alarmant pentru formația patronată de Gigi Becali este faptul că nu a marcat niciun gol în cele două partide, ținând cont că una dintre ele a fost disputată împotriva unei formații de jumătatea clasamentului în Liga a 2-a.

Adrian Ilie, dezamăgit de prestația echipelor în U Cluj – FCSB 1-0

Epilogul etapei a 14-a din SuperLiga României a fost U Cluj – FCSB, două dintre cele mai puternice echipe ale campionatului. Cu toate acestea, prestația lor a lăsat de dorit. Meciul a avut un ritm foarte scăzut, iar ocaziile de poartă au apărut foarte greu. Deși a fost mai degrabă un meci de 0-0, „studenții” au dat lovitura prin Lukic după o greșeală a defensivei echipei lui Reghecampf la o fază fixă.

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În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie s-a arătat foarte dezamăgit de jocul celor două echipe cu pretenții de cupe europene: „Mă așteptam mai mult de la ambele echipe. Voiam mai mult fotbal. Poate Bergodi a ales bine să joace pe contraatac, pentru că așa și-a creat ocaziile, însă oricum nu a reușit să înscrie așa, ci printr-o fază fixă. Nici tactic nu mi s-a părut ceva spectaculos. Nu merita să piardă FCSB. Mi-au plăcut câțiva jucători, mi-a plăcut de Drăguș cum a intrat. Mă așteptam să-și creeze mai multe ocazii cele două echipe. Sunt jucători la ambele echipe care pot face spectacol. La anul, ne așteptăm ca aceste două echipe să prindă o cupă europeană, de aceea mă așteptam la mai mult de la ele”, a declarat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Vochin a pus punctul pe „i”. De ce meciul U Cluj – FCSB a avut un ritm atât de scăzut

Andrei Vochin, unul dintre analiștii FANATIK, a explicat că, văzând lentoarea cu care se joacă, a calculat media de vârstă a celor două echipe, iar rezultatul este răspunsul clar pentru meciul lipsit de intensitate: „Eu mă uitam la meci acasă. Mă gândeam că am îmbătrânit, pentru că fiica mea a făcut astăzi 37 de ani. M-am uitat în jurul meu, iar în casă singurul mai în vârstă decât mine era câinele. Are 12 ani, dacă punem anii de câine… până a început meciul. Mi-am dat seama că este cineva mai în vârstă decât câinele meu: meciul. Era o lentoare… m-am uitat repede să văd cum stăm cu vârstele. Două echipe cu o medie de 29 de ani. Când ai două echipe cu media asta de vârstă… pentru vârsta lor și pentru al treilea meci în 6-7 zile este OK. Din punctul ăsta de vedere este OK. Din punctul meu de vedere, FCSB nu merita să piardă meciul de aseară. Încep să-și developeze părțile rele. 

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Aseară, mă uitam și mă gândeam că FCSB-ul lui Reghecampf nu are nicio armă. Are atacul pozițional foarte bun? Nu-l are! Are contraatacul foarte bun? Nu-l are! Faze fixe… 9-1 a fost raportul cornerelor și nu a creat niciun fel de pericol. Am dat timpul înapoi la echipa lui Reghecampf din trecut. Când nu mergea jocul, se debloca printr-o fază fixă. Bătea Bourceanu și dădeau cu capul Szukala, Gardoș… erau acolo niște băieți, care-l aveau executant pe Bourceanu. De Bourceanu, zicea un prieten de-al meu că dădea pasă cu apărătoarea. Nu avea dreptate, dar cornerele le bătea extrem de bine”, a declarat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

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FCSB, lipsită de fantezie. De ce nu a reușit echipa lui Reghecampf să înscrie în poarta lui U Cluj

O statistică interesantă este aceea că Laurențiu Reghecampf a pierdut primul meci pe banca FCSB-ului după o pauză de 9 ani și jumătate. Sigur, el a fost plecat foarte mult timp de la echipă, însă ultima înfrângere data din mai 2017, într-un meci cu Dinamo. Vivi Răchită consideră că antrenorul lui FCSB și-a făcut-o cu mâna lui, introducând în teren 9 fotbaliști cu profil defensiv.

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„În repriza a 2-a, Reghecampf a jucat cu trei fundași stânga: Pădurariu, Radunovc și Joao Paulo. Cu doi fundași dreapta: Crețu și Miculescu, pentru că Miculescu este orice doar atacant nu. Cu un număr 6, Muhar, și cu 2 ciobănași pe linia de fund. Ai avut 9 jucători defensivi. Cu cine să marchezi?”, a fost analiza făcută de Valeriu Răchită.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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