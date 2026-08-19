Sport

De ce a mers, de fapt, Gigi Becali pe Muntele Athos. Patronul FCSB, însoțit de călugări la ceas de mare sărbătoare

S-a aflat de ce a mers Gigi Becali la Muntele Athos imediat după FCSB - FC Botoșani 3-2. Omul de afaceri a asistat la momente cu totul speciale, cu ocazia unei mari sărbători
Bogdan Ciutacu
19.08.2026 | 22:22
De ce a mers de fapt Gigi Becali pe Muntele Athos Patronul FCSB insotit de calugari la ceas de mare sarbatoare
EXCLUSIV FANATIK
De ce a mers, de fapt, Gigi Becali pe Muntele Athos. Foto: colaj Fanatik
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Recent, a doua zi dimineață după meciul FCSB – FC Botoșani 3-2, Gigi Becali (68 de ani) a decis să meargă din nou la Muntele Athos, o destinație de altfel, după cum se știe deja foarte bine, foarte des frecventată de către omul de afaceri din Pipera, după cum FANATIK a informat în exclusivitate la momentul respectiv.

Gigi Becali a plecat la Muntele Athos după FCSB – FC Botoșani 3-2

Anunțul în acest sens a fost făcut de Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA: „Apropo de Gigi, ce a făcut Gigi după victoria de aseară? Ce credeți că a făcut Gigi Becali după victoria de aseară, în această dimineață? A luat un avion privat și a plecat timp de 4-5 zile pe Muntele Athos. Avem și avionul… A plecat cu un Bombardier. Așa se numește, aceasta este marca avionului.

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S-a dus pe Muntele Athos, bine, nu e prima dată, s-a mai dus de câteva ori. E un loc unde se regăsește, e locul unde se simte bine, în rugăciune și așa mai departe. S-a dus, probabil, să îi și mulțumească că a bătut Botoșaniul în minutul 96. Deci Gigi Becali în dimineața asta a plecat cu un avion privat la Muntele Athos, unde va sta cinci zile. O vizită așa cum a mai făcut.

Din informațiile noastre, am înțeles că s-ar putea să mai și doneze câteva milioane de euro, cum face cu multă generozitate de mulți ani acolo, la Muntele Athos. Ca să zic așa, jos pălăria! Deci Gigi Becali pleacă la Muntele Athos să facă fapte bune, să se roage. Și, în mod sigur, o să mai facă niște gesturi de caritate, 30 de milioane de euro donați până acum de Gigi Becali de la Muntele Athos”. 

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De ce a mers Gigi Becali pe Muntele Athos

Acum, FANATIK a aflat mai multe detalii referitoare la vizita lui Gigi Becali la Muntele Athos. Concret, pe data de 19 august la mănăstirile de rit vechi de pe Sfântul Munte s-a sărbătorit Schimbarea la Față a Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, care în bisericile de „stil nou” a fost ținută pe data de 6 august.

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Așadar, cu această ocazie pe Muntele Athos s-au desfășurat mai multe procesiuni religioase cu totul speciale în acest sens. Gigi Becali a fost însoțit de mai mulți călugări în acest pelerinaj, printre care ieromonahul Porfirie, duhovnicul său. De asemenea, a fost prezent și părintele Constantin Hurjui de la biserica din Pipera. Finanțatorul de la FCSB a ajuns și pe Vârful Athon, situat la puțin peste 2.000 de metri altitudine.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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