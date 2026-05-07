Sport

De ce a murit, de fapt, Ilie Bărbulescu, fundașul Stelei ’86. Dezvăluirile sfâșietoare ale soției: „Fiica mea se ruga de el să meargă”. Exclusiv

Mariana, soția lui Ilie Bărbulescu, a vorbit despre viața fostului mare fotbalist, care a decedat în 2020, la vârsta de 62 de ani. Fostul fundaș a fost integralist în finala câștigată de Steaua contra Barcelonei în 1986.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
07.05.2026 | 18:31
De ce a murit de fapt Ilie Barbulescu fundasul Stelei 86 Dezvaluirile sfasietoare ale sotiei Fiica mea se ruga de el sa mearga Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ilie Bărbulescu, fundașul Stelei '86, a decedat în 2020. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Pe 7 mai s-au împlinit 40 de ani de la triumful fabulos al Stelei în finala Cupei Campionilor Europeni. Din nefericire, trei dintre fotbaliștii care au îmbrăcat tricoul Stelei în finala de la Sevilla nu se mai află printre noi. Fostul fundaș Ilie Bărbulescu a decedat în 2020, la vârsta de 62 de ani, în urma unui infarct. Soția acestuia, Mariana Bărbulescu, a vorbit într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK despre fostul mare fotbalist.

Soția lui Ilie Bărbulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre decesul fostului mare fotbalist

Mariana, soția regretatului Ilie Bărbulescu, a dezvăluit că acesta a decedat deoarece nu a dorit să recunoască existența problemelor medicale cu care se confrunta. „Îmi pare rău că nu a fost prezent (n.r. la aniversarea de 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor) și că s-a dus mult prea devreme. Regret enorm. Era pe lângă un mare talent și un om bun care a plecat de jos, ambițios și puternic nativ. Eu sunt nepoata lui Radu II și ne-a făcut cunoștință când erau într-un cantonament la munte și eu într-o vacanță în anul 1978. Un mai târziu ne-am căsătorit. 41 de ani de căsătorie.

ADVERTISEMENT

Cu Radu II ne vedem des și mergem la cimitir la el. A murit cu zile. Avea oroare de doctori. Îi plăcea doar compania lor și refuza să admită că putea să aibă ceva. Fiica mea se ruga de el să meargă să își facă analize: ‘N-am nimic. Faceți-vă voi!’ ”, a declarat Mariana Bărbulescu, soția regretatului Ilie Bărbulescu, în exclusivitate pentru FANATIK. Foștii coechipieri ai lui Ilie Bărbulescu de la Steaua au fost prezenți la mai multe evenimente organizate cu ocazia aniversării a 40 de ani de la triumful istoric de la Sevilla.

Soția lui Ilie Bărbulescu, mesaj pentru componenții Stelei ’86

Mariana Bărbulescu a transmis un mesaj componenților echipei de la Sevilla. „Am păstrat tot de la el: tricouri, ziare, fotografii, absolut. Am albume întregi. Au fost expuse la muzeul argeșean și o cupă nu a mai ajuns acasă. Nu știu ce s-a întâmplat cu Cupa Campionilor in miniatură. Sunt pe un grup cu foștii colegi. Ultima oară ne-am văzut la inaugurarea stadionului.

ADVERTISEMENT
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24.ro
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier

Nu am putut să ajungem la evenimentul de azi (n.r. cel organizat la BNR) și ne pare rău. Fiul nostru e în Germania. Dacă știam mai din timp, poate ar fi fost prezent. Le doresc multă sănătate și respect celor care sunt. Îmi pare rău încă o dată că Ilie Bărbulescu nu a putut fi prezent. A fost un tip vertical, ce e în gușă și în căpușă. I-a lipsit un strop de diplomație, care i-a creat deservicii”, a transmis soția fostului mare fundaș.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”

Cine a fost Ilie Bărbulescu

Născut la Pitești, Ilie Bărbulescu s-a format la FC Argeș, club pe care l-a reprezentat în primii 8 ani ai carierei de fotbalist profesionist (1974-1982), devenind campion al României în 1979. După experiențe scurte la FC Olt Scornicești și Petrolul, fundașul semna cu Steaua în 1984, unde avea să lucreze din nou sub comanda lui Florin Halagian, antrenorul care îi oferise debutul în prima divizie. Bărbulescu a petrecut doar trei sezoane în Ghencea, însă a fost o perioadă extraordinară, cu rezultate importante pe plan intern, dar mai ales în Europa.

ADVERTISEMENT

Fundașul stânga a cucerit Cupa Campionilor Europeni, Supercupa Europei, trei titluri de campion și două Cupe ale României alături de Steaua înainte de a părăsi echipa în 1987. În finala de la Sevilla, Ilie Bărbulescu a fost titularizat de regretatul Emeric Ienei și a rămas pe gazon până la finalul celor 120 de minute. După despărțirea de Steaua, Ilie Bărbulescu a evoluat din nou pentru Petrolul și FC Argeș înainte de a se retrage în 1991, după experiențe la Dacia Pitești și Callatis Mangalia. Fundașul stânga a strâns 5 selecții la echipa națională a României în perioada 1979 – 1987.

  • 357 de meciuri a strâns Ilie Bărbulescu în prima ligă a României
  • 22 de goluri a marcat fostul fundaș în prima divizie
Ce s-a ales de jucătorii Stelei 1986 care câștigau Cupa Campionilor Europeni. Unde...
Fanatik
Ce s-a ales de jucătorii Stelei 1986 care câștigau Cupa Campionilor Europeni. Unde sunt azi eroii de la Sevilla
Liga 2, live video etapa 8 din play-off. Primele imagini din Ghencea înainte...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 8 din play-off. Primele imagini din Ghencea înainte de Steaua – Sepsi. Cum arată echipele de start
„Ce veți face din vară?” Costel Gâlcă, anunț despre viitor după ce Daniel...
Fanatik
„Ce veți face din vară?” Costel Gâlcă, anunț despre viitor după ce Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Ștefan Iovan le-a dat o replică tăioasă foștilor săi colegi de la Steaua,...
iamsport.ro
Ștefan Iovan le-a dat o replică tăioasă foștilor săi colegi de la Steaua, la 40 de ani distanță de la câștigarea CCE: 'Toate cu o limită'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!