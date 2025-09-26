De ce a murit, de fapt, Ioana Popescu. Iubitul ei a spus cum se simțea în ultimele zile: „Începuse să se umfle, să se simtă rău”

De ce a murit, de fapt, Ioana Popescu? Cunoscută drept „devoratoarea de fotbaliști”, jurnalista s-a simțit rău în ultimele zile, fiind inclusiv internată în spital pentru analize și tratament. Partenerul acesteia a dezvăluit detalii neștiute despre problemele de sănătate ale Ioanei.
O prezență pregnantă în spațiul public, Ioana Popescu s-a remarcat nu doar prin opiniile sale, ci și prin mai multe aspecte legate de viața personală. Pusese bazele unei noi relații, iar cei doi aveau planuri serioase de viitor, urmând să se logodească.
O problemă de sănătate care s-a agravat rapid nu le-a mai dat, însă, voie să se bucure de viața împreună. Cel care a dezvăluit acestei detalii a fost chiar iubitul Ioanei Popescu, încă șocat de dispariția bruscă a partenerei sale. Cu doar câteva zile înainte de a pleca la Roma, acolo unde avea să o ceară de soție, a primit vestea tragică a morții jurnalistei.
„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. Mi-a zis să plec la Constanța și să o las două zile să își revină.
Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital. I-au făcut niște proceduri, după care ea a venit acasă. Iar s-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București, pe 23, marți, cum am vorbit și, văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, la ora 12 noaptea, m-am dus, mi-am luat cameră la hotel”, a declarat partenerul Ioanei Popescu pentru cancan.ro.
După ce a ajuns la București, bărbatul a încercat să o contacteze pe Ioana pentru a vedea cum se simte. Când a văzut că aceasta este de negăsit, a alertat autoritățile. Oamenii legii au ajuns la domiciliul jurnalistei și, după ce au văzut că nu răspunde, au spart ușa. Nu au găsit-o în casă, astfel că au demarat căutările. A urmat aflarea veștii șocante, că Ioana Popescu a murit în spital în urmă cu aproape o săptămână.
„Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a mai spus bărbatul.
Ioana Popescu îl mai avea alături doar pe iubitul său, după ce părinții i-au decedat. Bărbatul urmează să ridice trupul neînsuflețit al jurnalistei de la morgă, apoi să pregătească înmormântarea. Primele informații indică o ciroză avansată care a dus la complicații de tipul celor descrise de bărbat. Urmează ca raportul medico-legal să stabilească exact ce a dus la trecerea în neființă a jurnalistei la doar 45 de ani.