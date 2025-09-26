De ce a murit, de fapt, Ioana Popescu. Iubitul ei a spus cum se simțea în ultimele zile: „Începuse să se umfle, să se simtă rău”

De ce a murit, de fapt, Ioana Popescu? Cunoscută drept „devoratoarea de fotbaliști”, jurnalista s-a simțit rău în ultimele zile, fiind inclusiv internată în spital pentru analize și tratament. Partenerul acesteia a dezvăluit detalii neștiute despre problemele de sănătate ale Ioanei.

ADVERTISEMENT

De ce a murit Ioana Popescu

O prezență pregnantă în spațiul public, Ioana Popescu s-a remarcat nu doar prin opiniile sale, ci și prin mai multe aspecte legate de viața personală. Pusese iar cei doi aveau planuri serioase de viitor, urmând să se logodească.

O problemă de sănătate care s-a agravat rapid nu le-a mai dat, însă, voie să se bucure de viața împreună. Cel care a dezvăluit acestei detalii a fost chiar iubitul Ioanei Popescu, încă șocat de dispariția bruscă a partenerei sale. Cu doar câteva zile înainte de a pleca la Roma, acolo unde avea să o ceară de soție, a primit vestea tragică a morții jurnalistei.

ADVERTISEMENT

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. Mi-a zis să plec la Constanța și să o las două zile să își revină.

Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital. I-au făcut niște proceduri, după care ea a venit acasă. Iar s-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București, pe 23, marți, cum am vorbit și, văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, la ora 12 noaptea, m-am dus, mi-am luat cameră la hotel”, a declarat partenerul Ioanei Popescu pentru .

ADVERTISEMENT

Și-a dat ultima suflare pe patul de spital

După ce a ajuns la București, bărbatul a încercat să o contacteze pe Ioana pentru a vedea cum se simte. Când a văzut că aceasta este de negăsit, a alertat autoritățile. Oamenii legii au ajuns la domiciliul jurnalistei și, după ce au văzut că nu răspunde, au spart ușa. Nu au găsit-o în casă, astfel că au demarat căutările. A urmat aflarea veștii șocante, că Ioana Popescu a murit în spital în urmă cu aproape o săptămână.

ADVERTISEMENT

„Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a mai spus bărbatul.

Ioana Popescu îl mai avea alături doar pe iubitul său, . Bărbatul urmează să ridice trupul neînsuflețit al jurnalistei de la morgă, apoi să pregătească înmormântarea. Primele informații indică o ciroză avansată care a dus la complicații de tipul celor descrise de bărbat. Urmează ca raportul medico-legal să stabilească exact ce a dus la trecerea în neființă a jurnalistei la doar 45 de ani.