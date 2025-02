De ce a murit Monalisa Liuba. Medicii legiști care au efectuat autopsia au dezvăluit rezultatul

Și-a dorit perfecțiunea, dar și-a găsit sfârșitul. La aproape o lună de când Monalisa Liuba a murit în condiții suspecte, medicii legiști au dezvăluit care este, conform autopsiei, cauza decesului.

De ce a murit Monalisa Liuba

la începutul lunii ianuarie. Femeia de afaceri din Republica Moldova s-a programat la clinica ”Dr. Serebova”, deținută de medicul ucrainean Iryna Borodkina, pentru două proceduri de înfrumusețare. Este vorba despre un tratament cosmetic și un lipotransfer de fese (BBL – Brazilian Butt Lift).

Procedurile trebuiau să fie monitorizate de doctorița Ecaterina Maniuc, fostă șefă a secției ATI de la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății din Republica Moldova. Iar Monalisa a fost supusă unei anestezii generale.

Însă, conform informațiilor apărute în presă, la scurt timp după ce începerea procedurii, aceasta a fost oprită, deoarece medicul estetician a observat că ceva nu este în regulă.

Deși a vrut să fie mai frumoasă, Monalisa Liuba s-a stins din viață în acea zi. Iar acum, la aproximativ o lună de la decesul care a șocat atât Republica Moldova, cât și România, s-a aflat cauza oficială a decesului.

„Expertiza medico-legală a fost finalizată. Cauza decesului este embolia”, a transmis Ministrul Afacerilor Interne din Republica Moldova, conform publicației

Embolia pulmonară, cunoscută și sub numele de tromboembolism pulmonar, este o afecțiune gravă ce necesită intervenție medicală de urgență. Aceasta apare atunci când un cheag de sânge blochează o arteră din plămâni, afectând circulația și funcționarea acestora.

Soțul afaceristei, dezvăluiri înfiorătoare

Roman Babițchi, soțul Monalisei, este copleșit de durere și își dorește ca cei responsabili de moartea ei să fie trași la răspundere.

„La ora 13 trebuia să vin să o iau pe Liuba de la salon, nu știam unde se află. Am ajuns pe la ora 13.15, am pierdut mult timp căutând cabinetul. În tot acest timp o telefonam. La scurt timp a trecut o ambulanță, am încept să-mi fac griji. Cineva mi-a zis unde se află salonul de frumusețe. Când am intrat, am văzut paltonul ei și m-am liniștit. La recepție era Ecaterina Maniuc și administratoarea, Alina, aveau pete de sânge pe haine.

Mi-au spus că Liubei i s-a oprit inima, iar în tot acest timp ele au încercat să o resusciteze. Am plecat la spital. Acolo medicii m-au întrebat ce i s-a injectat soției mele. Nu știam ce să răspund. O cunoscută, care se afla la spital, mi-a spus că tot salonul era plin de sânge. M-am întors la salon, am întrebat și le-am transmis medicilor. Am înțeles că nu mai contează, Liuba a decedase”, a povestit bărbatul, conform unimedia.info.