De ce a păstrat Raluca Pastramă numele lui Pepe după divorțul de Ibrahim. Adevăratul motivul pentru care a rămas Pascu în acte: „E cel mai ok”

S-a terminat povestea de dragoste dintre Raluca Patramă și Ibrahim Hanifi, iar instanța a pronunțat de curând divorțul celor doi. Surprinzător însă, bruneta va purta din nou numele lui Pepe.

La începutul lunii decembrie, Raluca și Ibrahim au finalizat oficial divorțul după o serie de procese în care care are doar 2 ani. După luni de dispute în tribunal, Raluca poate răsufla ușurată căci divorțul s-a încheiat în favoarea ei. În plus, ea va păstra și numele care o leagă de cele două fete mai mari.

Raluca Patramă și fostul soț au primit custodie comună pentru micuța Maryam, dar fetița va locui cu mama ei, potrivit deciziei finale a tribunalului.

„Credeam că va mai dura procesul (cu Ibrahim Hanifi – n.red.). Nu știam că va dura atât de puțin. Știam că acest gen de proces durează mult. Când doamna judecător a zis că rămânem în pronunțare am avut un șoc. Nu mă așteptam, îmi era cumva teamă de acest final, aveam o frică. În câteva ore am aflat și decizia finală. Avocatul mi-a dat vestea, am fost foarte fericită.

Am divorțat amiabil, de comun acord, fără culpă. Nu avem nimic de împărțit. Am avut un fel de înțelegere de separație de bunuri. Nu avea rost să ne acuzăm unul pe celălalt. La noi a fost discuția doar de copil. Fiecare a venit în instanță cu ce a putut pentru a câștiga copilul”, povestit Raluca Pastramă într-un interviu pentru Antena Stars, potrivit

Raluca Patramă a revenit la numele de familie a lui Pepe

După divorț, Raluca nu va trece la numele Pastramă, cum credea toată lumea. Instanța a hotărât ca ea să rămână Pascu, numele pe care l-a avut

Brueneta e mulțumită cu această decizie, având în vedere că fiicele ei din prima căsătorie, Rosa și Maria, poartă numele Pascu.

„Nu a fost neapărat alegerea mea, eu credeam cumva că voi reveni la numele Pastramă, dacă ați văzut și alte declarații de-ale mele de acum ceva timp.

Eu cumva eram sigură că voi reveni la numele Pastramă. (…) Dar, dacă instanța a hotărât să fiu Pascu, voi rămâne la Pascu. Ținând cont că Rosa și Maria sunt Pascu, cred că ar fi mult mai ok. Voi rămâne la Pascu, e cel mai ok”, a mai declarat bruneta, conform sursei citate.