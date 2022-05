De ce a petrecut Alexia Eram fără Mario Fresh la mare, de 1 Mai: „Ne distrăm și singuri”

A fost mare forfotă la mare weekend-ul trecut, unde mai multe vedete s-au strâns de 1 Mai pentru deschiderea sezonului estival. Printre cele care au petrecut până în zori s-a numărat și Alexia Eram, fata prezentatoarei de știri Andreea Esca.

Alexia Eram, 1 Mai fără Mario Fresh

Toată lumea a constatat că Alexia a ajuns la unul din cluburile de pe litoral fără partenerul ei de viață, cunoscutul artist Mario Fresh, cel cu care e de ceva vreme împreună.

Influencerița a spus motivul pentru care Mario a absentat de la marea petrecere de pe litoral. Acesta s-a bucurat de 1 Mai, în felul său, prin țară.

Mario a fost extrem de solicitat cu concertele în sfârșitul de săptămână trecut, fapt pentru care Alexia s-a distrat doar cu prietenii. De altfel, vedeta susține că se bucură pentru iubitul ei, chiar dacă și-ar fi dorit să fie cu ea în club.

a declarat într-un reportaj pentru Kanal D că s-a obișnuit să petreacă și fără sufletul ei pereche, mai ales de când s-au ridicat restricțiile, iar acesta este chemat la tot mai mult evenimente.

„Iubitul meu are concerte în țară”

Alexia a furat privirile tuturor prin ținuta pe care a purtat-o, una pe care nu a făcut-o de capul ei. Bruneta a dezvăluit că în privința hainelor este ajutată de o stilistă. Are nevoie mereu de OK-ul acesteia mai ales când trebuie să fie prezentă la anumite evenimente.

„Am o fată care mă ajută cu tot ce înseamnă evenimente. Am venit cu colegii de la școală, nu cu iubitul meu pentru că are concerte. Are concerte în țară. Ne distrăm și singuri”, a declarat Alexia Eram

Pe lângă Alexia Eram, pe litoral au mai fost și alte celebrități de pe plaiurile mioritice. Raluca Dumitru, Bella Santiago, Irisha și Claudia Pătrășcanu s-au distrat și ele de 1 Mai. Unele au ales cluburile sau plimbările pe plajele din Constanța.