De ce a picat transferul lui Andrei Rațiu la Fulham! Românul a părăsit furios baza de pregătire a lui Rayo. Video

ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu a pierdut un tren foarte important pentru cariera sa. Alvaro Arbeloa îl dorea foarte mult la Fulham, fotbalistul era decis să lase Spania pentru Anglia, însă șefii lui Rayo Vallecano nu au acceptat ca internaționalul român să plece în condițiile impuse de britanici.

Care a fost oferta lui Fulham pentru Andrei Rațiu

În ultima zi a ferestrei de transferuri din Anglia și Spania, presa internațională a oferit mai multe detalii despre modul în care a picat transferul lui Andrei Rațiu la Fulham. Reputatul jurnalist Matteo Moretto, cel care a fost printre primii care au anunțat discuțiile dintre Fulham și Andrei Rațiu, a afirmat că principala problemă în cazul acestui transfer a fost modalitatea în care Fulham urma să achite către Rayo Vallecano suma de transfer.

ADVERTISEMENT

Mai exact, . Aspect care l-ar fi înfuriat pe președintele lui Rayo Vallecano și l-ar fi determinat să refuze orice altă negociere cu omologii englezi.

„Fulham a oferit 25.000.000 de euro, plătite în tranșe diferite”, a spus Matteo Moretto pentru DAZN.

ANDREI RATIU SEGUIRÁ EN EL RAYO VALLECANO ⚡ 🗣️ : „Presa no quiso escuchar al Fulham. El Fulham puso 25 millones pagados en plazos diferentes” — DAZN España (@DAZN_ES)



Informația privind achitarea celor 25.000.000 de euro în rate a fost confirmată și de către jurnaliștii locali, din Madrid, apropiați clubului Rayo Vallecano. Cu o asemenea propunere în față, președintele lui Rayo a refuzat orice fel de dialog cu englezii. Așadar, Andrei Rațiu mai trebuie să aștepte până la o nouă șansă de a se transfera în Premier League.

ADVERTISEMENT

„Formația engleză a ajuns să pună pe masă o sumă echivalentă cu valoarea clauzei de reziliere, însă Rayo nu a acceptat condițiile propuse pentru realizarea transferului. Clubul din Vallecas și-a menținut poziția fermă, iar Rațiu va continua, în cele din urmă, să poarte tricoul lui Rayo și în acest sezon”, a anunțat .

ADVERTISEMENT

Rațiu a părăsit furios baza de pregătire

Deznodământul final l-a afectat vizibil pe Andrei Rațiu. Internaționalul român a părăsit marți seara baza de pregătire a lui Rayo, vizibil nervos și nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat. A încercat să se ferească de camere, nu a dorit să vorbească cu jurnaliștii și a demarat în trombă. De asemenea, agentul său ar fi refuzat și el să stea de vorbă cu presa.

ADVERTISEMENT

Sale Ratiu de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. El futbolista, aparentemente enfadado, se queda en Vallecas a pesar de las ofertas de la Premier. — Union Rayo Live (@UnionRayoLive)

În consecință, lui Andrei Rațiu nu îi mai rămâne decât să se pregătească cu Rayo Vallecano în continuare și să gestioneze corect o situație deja foarte încordată. Internaționalul este așteptat de Gică Hagi la echipa națională a României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor și are nevoie de meciuri în picioare.

și și-a îndreptat atenția către Sacha Boey de la Bayern Munchen. Totuși, conform presei iberice, Alvaro Arbeloa a decis să renunțe și la transferul jucătorului francez și să-l păstreze în lot pe neerlandezul Kenny Tete, cel care era foarte aproape de un transfer la Everton.