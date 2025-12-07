De ce a pierdut Băluță Primăria București. Verdictul lui Marcel Ciolacu: „A fost un vot mai rațional”. Video

ADVERTISEMENT

De ce a pierdut Băluță Primăria București a fost explicat chiar de către Marcel Ciolacu, fost președinte PSD și actual președinte al Consiliului Județean Buzău. Acesta este de părere că Daniel Băluță a fost cel mai bun candidat pentru primăria Capitalei, însă votul util a fost direcționat spre candidatul cel mai bine cotat în sondaje.

De ce a pierdut Băluță Primăria București

Î , Marcel Ciolacu a explicat, printre altele, și de ce a pierdut Daniel Băluță alegerile pentru șefia Primăriei Generale. Fostul premier consideră că votul util s-a direcționat printr-un vot rațional din partea unui electorat care nu a dorit ca politicianul desemnat de USR pentru aceste alegeri, în persoana lui Cătălin Drulă, să aibă șanse de câștig.

ADVERTISEMENT

„Din punctul meu de vedere, Daniel Băluță a fost cel mai bun candidat dintre toți cei care s-au prezentat la linia te start pentru Capitală. Daniel Băluță a pierdut aceste alegeri în urma votului util din ultima săptămână. Am văzut prăbușirea candidatului USR și votul util s-a direcționat printr-un vot mai rațional, un electorat mai rațional care a ales să voteze cu cel care este mai bine plasat. E o explicație pentru că am trecut și eu prin așa ceva”, a declarat Marcel Ciolacu la Buzău.

ADVERTISEMENT

Marcel Ciolacu, despre plecarea USR de la guvernare

Fostul lider PSD a vorbit și despre urmările acestui scrutin. Fostul premier consideră că pentru a se decide dacă, în urma acestui rezultat al candidatului Drulă, ar mai fi cazul să rămână în coaliția de guvernare.

ADVERTISEMENT

„Primul decont al trebui la USR. La București e pe locul 4. Cred că USR ar trebui să își facă o analiză dacă să mai rămână în acest Guvern”, a opinat Ciolacu.

În urmă numărării parțiale a voturilor din Capitală, Ciprian Ciucu a obținut 201.819 de voturi, adică 35,88 % din procentul total de voturi liber exprimate de alegătorii cu drept de vot ce domiciliază în București.