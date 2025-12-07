News

De ce a pierdut Băluță Primăria București. Verdictul lui Marcel Ciolacu: „A fost un vot mai rațional”. Video

Marcel Ciolacu a dat verdictul și a spus de ce a pierdut, de fapt, Daniel Băluță alegerile pentru Primăria Capitalei. Noul șef al CJ Buzău consideră că PSD trebuia să câștige și în București
Raluca Alexe
07.12.2025 | 23:40
De ce a pierdut Baluta Primaria Bucuresti Verdictul lui Marcel Ciolacu A fost un vot mai rational Video
Marcel Ciolacu a explicat de ce a pierdut Băluță alegerile pentru Primăria Capitalei / sursa: Hepta
ADVERTISEMENT

De ce a pierdut Băluță Primăria București a fost explicat chiar de către Marcel Ciolacu, fost președinte PSD și actual președinte al Consiliului Județean Buzău. Acesta este de părere că Daniel Băluță a fost cel mai bun candidat pentru primăria Capitalei, însă votul util a fost direcționat spre candidatul cel mai bine cotat în sondaje.

De ce a pierdut Băluță Primăria București

În urma afișării rezultatelor votului pentru Consiliul Județean Buzău, Marcel Ciolacu a explicat, printre altele, și de ce a pierdut Daniel Băluță alegerile pentru șefia Primăriei Generale. Fostul premier consideră că votul util s-a direcționat printr-un vot rațional din partea unui electorat care nu a dorit ca politicianul desemnat de USR pentru aceste alegeri, în persoana lui Cătălin Drulă, să aibă șanse de câștig.

ADVERTISEMENT

„Din punctul meu de vedere, Daniel Băluță a fost cel mai bun candidat dintre toți cei care s-au prezentat la linia te start pentru Capitală. Daniel Băluță a pierdut aceste alegeri în urma votului util din ultima săptămână. Am văzut prăbușirea candidatului USR și votul util s-a direcționat printr-un vot mai rațional, un electorat mai rațional care a ales să voteze cu cel care este mai bine plasat. E o explicație pentru că am trecut și eu prin așa ceva”, a declarat Marcel Ciolacu la Buzău.

ADVERTISEMENT
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion...
Digi24.ro
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu

Marcel Ciolacu, despre plecarea USR de la guvernare

Fostul lider PSD a vorbit și despre urmările acestui scrutin. Fostul premier consideră că USR ar trebui să își facă o analiză serioasă pentru a se decide dacă, în urma acestui rezultat al candidatului Drulă, ar mai fi cazul să rămână în coaliția de guvernare.

ADVERTISEMENT
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Digisport.ro
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu

„Primul decont al trebui la USR. La București e pe locul 4. Cred că USR ar trebui să își facă o analiză dacă să mai rămână în acest Guvern”, a opinat Ciolacu.

În urmă numărării parțiale a voturilor din Capitală, Ciprian Ciucu a obținut 201.819 de voturi, adică 35,88 % din procentul total de voturi liber exprimate de alegătorii cu drept de vot ce domiciliază în București.

ADVERTISEMENT
Bombă: Cu cine a votat, de fapt, Nicușor Dan! Dezvǎluirea lui Ciprian Ciucu:...
Fanatik
Bombă: Cu cine a votat, de fapt, Nicușor Dan! Dezvǎluirea lui Ciprian Ciucu: “Nu cu Cătălin Drulă!”
Rezultate parțiale București 2025. Exit Poll și primele date oficiale BEC. Cine e...
Fanatik
Rezultate parțiale București 2025. Exit Poll și primele date oficiale BEC. Cine e noul primar și marele învins
Ciprian Ciucu promite că va face din Poliția Locală o forță. Cum se...
Fanatik
Ciprian Ciucu promite că va face din Poliția Locală o forță. Cum se vor face angajări și ce dotări vor avea agenții de stradă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport:...
iamsport.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a rostit numele idolului său din sport: ”E preferatul meu!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!