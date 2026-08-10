De ce a pierdut Craiova acasă cu FC Argeș? „Ghinion! O situație cu care te mai întâlnești o dată la 100 de ani”. Exclusiv

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Universitatea Craiova are un start ezitant de sezon. Oltenii au pierdut două dintre cele patru meciuri din SuperLiga, au fost eliminați din Champions League și încă nu sunt siguri de calificarea în play-off-ul Europa League. Analiștii FANATIK SUPERLIGA au vorbit despre blocajul echipei din Bănie și despre înfrângerea cu FC Argeș.

Alarmă în Bănie după eșecul cu FC Argeș!

Eugen Trică este de părere că oltenii au avut parte de un ghinion cum rar se mai vede în fotbal în duelul cu gruparea din Trivale. Fostul fotbalist român consideră că antrenorul Felipe Coelho nu este vinovat pentru acest rezultat, întrucât formația din Bănie merita victoria.

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„Posesia Craiovei a fost una devastatoare. Ghinion. Meci ca aseară mai întâlnești o dată la 100 de ani. Cam asta a fost aseară. Mare ghinion. Eu cred că antrenorul nu are nicio vină. Ce vină să aibă când jucătorii ratează tot?”, a declarat Eugen Trică, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu a pus tunurile pe Craiova lui Coelho

Dănuț Lupu, în schimb, a fost mai aspru cu antrenorul oltenilor. Fostul atacant de la Dinamo vede o oarecare lejeritate la , căruia îi reproșează și transferurile făcute în această vară. Mai mult, Lupu crede în continuare că Mirel Rădoi merită credit pentru rezultatele din sezonul precedent.

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„Eu cred că transferurile făcute în vară au fost greșite. Coelho e un antrenor bun, dar e și munca lui Rădoi acolo. El a fost cel care a adus toți jucătorii. Vara asta nu au adus nimic bun. Nu e exagerare. Rădoi a adus toți jucătorii. Cu Rădoi poate nu aveau norocul pe care l-au avut cu U Cluj în ambele finale. Lasă campionatul. Vorbesc de Cupă și Supercupă.

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Lipsește luciditatea. Atât timp cât nu marchezi gol, ești în criză. Ar trebui ca anumiți jucători, precum Baiaram, să iasă în evidență. Nu mi se pare că mai e jucătorul care să îți câștige un meci. Nu am văzut un jucător care să poată să facă diferența. Nici David Matei nu mai e ce a fost.

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Nu știu dacă Coelho e problema. Cred că și acolo e o chestiune. A fost lăudat pe merit. A câștigat trei trofee și pare acum mai delăsător. E mai pe vârfuri. Declarația aia în care a spus că nu ne-am calificat în cupele europene de 14 ani m-a deranjat. Înainte părea ceva mai modest. Fotbalul te taxează”, a spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Meciul cu KuPS, decisiv pentru Coelho!? Ce crede Marius Mitran

Marius Mitran a analizat situația destul de complicată prin care trece Universitatea Craiova și spune că returul cu KuPS O eventuală eliminare din Europa League ar reprezenta un adevărat dezastru în Bănie, în viziunea sa.

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„O eliminare cu finlandezii ar fi echivalentă cu un adevărat cutremur, iar o calificare ar șterge presiunea. Campionatul e unul lung. S-au jucat doar patru etape. E o mini-criză. Starea mentală e diferită față de primăvara trecută”, a precizat Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.