De ce a pierdut Cristi Manea echipa de start de la Rapid! Reacția virulentă a lui Gâlcă: “Tu nu ai înțeles nimic!”. Revenire de formă importantă pentru giuleșteni

Cristi Manea a fost un jucător de bază în echipa lui Costel Gâlcă la Rapid până în urmă cu patru etape. Fundașul de 28 de ani a ieșit însă din planurile tehnicianului în privința primului. Care a fost motivul din spatele acestei decizii dure și, aparent, de neînțeles luate de antrenorul liderului. Reamintim că fotbalistul are 3 goluri și 4 pase decisive în acest sezon pentru giuleșteni.

Ce l-a nemulțumit pe Costel Gâlcă la Cristi Manea: de ce a pierdut echipa de start a Rapidului

Rapid București este echipa momentului în campionat. Giuleștenii au 3 victorii și un egal în ultimele patru runde, iar acest parcurs i-a propulsat pe elevii lui Costel Gâlcă pe locul 1 în play-off. În ultimele runde, antrenorul alb-vișiniilor a făcut o serie de modificări în formula de start. De exemplu, Cristi Manea, un titular incontestabil în primele runde din 2026, a fost trimis pe bancă.

Duminică, la emisiunea ”Giovanni Show”, moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit cum a ajuns Manea să fie ”retrogradat” din primul 11 către poziția de rezervă neutilizată. Mulți fani ai Rapidului și nu numai s-au întrebat de ce nu mai este introdus acest jucător cu mare experiență și cu meciuri la națională.

nu își respectă sarcinile. ”Costel Gâlcă a avut meciuri când a jucat cu trei fundași. A mai schimbat el sistemul, dar în general joacă cu trei fundași. Manea nu mai joacă de câteva meciuri. Nu-l mai bagă. Dar de ce? Cu ocazia asta s-a aflat și de ce nu joacă Manea, că poate mulți se întreabă ce de ce nu joacă Manea. Și Gâlcă i-a tot spus: ‘Bă, nu respecți, nu respecți aia’. La care Manea zice: ‘Da bre, dar am dat gol’. Și-a pus Gâlcă mâna în cap. ‘Păi eu îți spun ceva, tu nu înțelegi nimic’. I-a zis ăsta Gâlcă”, a spus moderatorul.

Antrenorul îi explica elevului său faptul că nu poate fi în fața lui Petrila, el fiind fundaș: ”Gâlcă l-a luat și i-a explicat: ‘Bă, Cristi, ține, mă linia!’ La care Manea îi spune: ‘Da, Mister, dar eu am dat gol’. Și de aceea nu-l mai bagă”. În replică, Giovanni Becali a dezvăluit faptul că, într-un interviu cu directorul unui club important din Europa, același Manea recunoștea că marele său defect este faptul că joacă prea ofensiv.

15 februarie 2026 – ultimul meci în care a bifat Manea minute la Rapid – eșecul cu Farul (1-3)

4 meciuri (cu Dinamo, Slobozia, U Craiova – sezonul regular și cu Dinamo în play-off) are Manea cu 0 minute la Rapid

Cine este jucătorul de la Rapid aflat într-o spectaculoasă revenire de formă

Dacă Manea este pe o pantă descendentă la Rapid, colegul său de la mijlocul terenului, . Acest lucru a fost remarcat de Horia Ivanovici și de invitatul său de la emisiunea ”Giovanni Show”. ”E foarte bun. E în revenire de formă, și-a găsit postul”, a spus Giovanni Becali.

În ceea ce privește cota din prezent a lui Dina Grameni, cunoscutul impresar a spus: ”El joacă mijlocaș, și ofensiv, vine și în spate. După părerea mea este un jucător de 2,5 – 3 milioane de euro fără probleme (…) Tot respectul pentru ceea e face acum. S-a integrat, joacă meci de meci. Și-a găsit locul, trage binișor la poartă”.