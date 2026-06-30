De ce a pierdut David Popovici, de fapt, medalia de aur la Roma. Explicațiile lui Dumitru Dragomir

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David Popovici a dominat concursul de la Settecolli, Roma, acolo unde a concurat în trei probe și a obținut două medalii de aur și una de argint. Mai mult, românul a stabilit un nou record al competiției într-una dintre probele câștigate.

David Popovici, argint la 50 m. Dumitru Dragomir știe ce i-a lipsit pentru aur

Settecolli a început pentru David Popovici cu proba de 50 de metri. O cursă pe care nu era deloc sigur. De altfel, înainte de a decola spre Roma, David Popovici a declarat că nu e sigur că se va califica în finala de 50. Și că el privește această cursă ca o încălzire pentru 100 și 200 de metri, specialitatea casei. La fața locului, însă, lucrurile au stat diferit, iar David s-a calificat în finală fără emoții. Iar la sfârșit, a terminat pe locul secund, obținând medalia de argint.

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Dumitru Dragomir a explicat, în direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, ce i-a lipsit lui David Popovici să ia aurul. „Nu mi-a plăcut că la 50 de metri a ieșit pe locul 2. Trebuia să câștige și la 50 m. Numai un pic dacă mai… Am senzația că n-a bătut bine la plecare. La 50 de metri contează mai ales. Să știi de la mine, dacă n-ai făcut perfect bătaia, să prinzi măcar câțiva centimetri… Un centimetru contează”.

David Popovici, record la 100 m

După 50, a urmat cursa de 100 de metri. Una la care, în trecut, David a avut recordul mondial. Record pe care îl vrea înapoi și Până acolo, a stabilit un nou timp minim la Settecolli,

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După aurul de la sută, a venit, la fel de firesc, și cel de la 200 de metri liber, probă în care românul avea deja recordul competiției de la Settecolli. „La 200 de metri nu-l bate nimeni. Nimeni pe Pământ! Bravo lui! Felicitări! Este un erou al acestei țări”, a declarat Dumitru Dragomir după performanțele lui David Popovici la Roma.

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