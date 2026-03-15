De ce a pierdut Dinamo derby-ul cu FC Rapid? Diferența a fost făcută de un capitol la care „câinii” excelaseră în sezonul regulat

Dinamo a cedat în prima etapă din play-off, pierzând cu 2-3 derbyul cu Rapid, meci în care elevii lui Kopic au condus de două ori.

Dinamo nu primise niciun gol din afara careului mare

După cele 30 de etape jucate în sezonul regulat, Dinamo era singura echipă din campionat care nu primise gol din afara careului. Această serie incredibilă s-a frânt însă la meciul cu formația lui Costel Gîlcă.

Dinamo nu a luat unul, ci două goluri, din afara suprafeței de pedeapsă. Reușitele lui Grameni și Petrila, care au readus de fiecare dată egalitatea, au venit în urma unor șuturi expediate de dincolo de linia careului mare, execuții la care Epassy a fost spectator.

În sezonul regulat, Dinamo a primit 28 de goluri, având a doua cea mai bună apărare (la egalitate cu FC Argeș) din SuperLiga României. Doar Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au primit mai puține goluri – ambele 27, în primele 30 de etape.

„Câinii”, al doilea meci în care au încasat trei goluri

În plus, Dinamo a bifat aseară doar al doilea meci în care a încasat trei goluri. Diferența este că în precedenta partidă în care echipa lui Kopici a primit trei goluri, ea a reușit să marcheze patru. S-a întâmplat în victoria cu 4-3 contra celor de la FCSB, din etapa a patra.

„Câinii” au ținut de minge doar în 47% din timpul de joc, media lor din primele 30 de etape fiind de 60 %, cea mai mare din SuperLigă.

Dinamo n-a mai bătut Rapidul din 2015

Prin victoria de aseară, palmaresul direct dintre cele două echipe tinde să se echilibreze. Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 122 de ori.

De 44 de ori au câștigat giuleștenii, de 50 de ori s-au impus dinamoviștii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate. Palmares cu Rapid gazdă: 62 de jocuri – 26 victorii Rapid – 14 remize – 21 succese Dinamo.

Ultima victorie bifată de Dinamo rămâne cea din 11 aprilie 2015, Dinamo – Rapid 2-0. În acest sezon, până la intrarea în play-off, Dinamo – Rapid a fost 0-2, la 19 octombrie 2025, și Rapid-Dinamo 2-1, la 21 februarie 2026.

Etapa viitoare, Dinamo joacă pe teren propriu, cu Universitatea Craiova (vineri, ora 20.30), iar Rapid evoluează în deplasare, la CFR Cluj (sâmbătă, ora 21.45). Giuleștenii au urcat pe primul loc în clasament și vor rămâne acolo, după prima etapă din play-off, indiferent de rezultatul meciului Universitatea Cluj – CFR Cluj (luni, ora 20.30).