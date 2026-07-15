De ce a pierdut Franța semifinala cu Spania! Mbappe i-a zis direct lui Deschamps unde a greșit: ”N-am făcut asta”

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Extrem de dezamăgit de înfrângerea în fața Spaniei, scor 0-2, Kylian Mbappe a făcut o analiză la sânge după meci. Starul Franței a recunoscut că echipa sa nu a reușit să pună în aplicare ceea ce s-a stabilit înaintea jocului.

Mbappe a explicat înfrângerea Franței în semifinala cu Spania

Imediat după încheierea , căpitanul naționalei Franței a mărturisit că planul era să nu-i lase pe spanioli să dicteze ritmului jocului, însă evoluția în ansamblu a fost una mult sub nivelul așteptat.

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”N-am făcut meciul pe care voiam să-l facem, fie tactic, fie tehnic, fie la nivelul general pe care l-am oferit. Când nu faci ceea ce trebuie să faci într-o semifinală de Cupă Mondială, nu câștigi. Spania și-a respectat planul, ceea ce o caracterizează: o echipă căreia îi place să aibă controlul mingii, controlul ritmului.

Ideea era să mergem peste ei sus, ca să nu lăsăm acel ritm fals să se instaleze, dar n-am reușit să facem asta. Au fost prea multe aproximări tehnice, n-am știut să-i lovim atunci când trebuia să-i lovim”, a declarat Mbappe, conform .

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Ce i-a reproșat Mbappe lui Didier Deschamps

Superstarul francezilor nu s-a ferit să arunce o ”săgeată” și în direcția selecționerului Didier Deschamps și a precizat faptul că Spania a dominat categoric mijlocul terenului, iar puținele momente în care s-a recuperat balonul au fost urmate de continuări care nu au pus niciodată în pericol adversarul.

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”Ne-am lăsat dictați de ritm. Era treaba noastră să schimbăm acest raport de forțe și aici am eșuat. Încă de la început, în presing, în felul în care am mers după ei, ne-am trezit mereu în trei contra doi la mijloc, iar împotriva Spaniei este deja complicat.

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Fabian Ruiz și Rodri au avut foarte mult timp să joace. A fost o lipsă de comunicare în presing. Trebuia să jucăm om la om, să-i obligăm să alerge cu noi, pentru că este o echipă căreia nu-i place să alerge fără minge.

Iar chiar și atunci când am recuperat mingea, tehnic, primele pase și primele atingeri nu au fost demne de o semifinală de Cupă Mondială. Când aduni toate aceste lucruri, rezultatul este o înfrângere”, a spus Kylian Mbappe.

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Deschamps a recunoscut superioritatea Spaniei

Selecționerul Franței, Didier Deschamps, a fost fair-play și . El a precizat că jucătorii săi au fost lipsiți de energie și au făcut numeroase greșeli tehnice.

”Jucătorii sunt devastați, dar trebuie să fim logici, am fost inferiori din punct de vedere tehnic. E vina noastră. Motivul principal este că am fost pur și simplu sub nivelul așteptărilor, cu unele erori tehnice, pase care ar fi putut duce la ocazii. Acesta este cel mai înalt nivel, chiar dacă doare.

Vom juca meciul pentru locul trei. Nu vreau să ignor tot ce s-a făcut, dar în acest meci, Spania a arătat ceva în plus. Nu mă gândesc la mine, m-am pregătit pentru meci cu jucătorii, cu obiectivul de a face tot posibilul să ajungem până la capăt. Nu am reușit, dezamăgirea este mare. Dar nu uit toate lucrurile bune pe care le-am făcut.

Cred că ne-am revenit foarte bine… Nu iau din merite cu nimic echipei Spaniei, care a controlat jocul. Ne-au lipsit precizia tehnică și energia. Spaniolii sunt foarte buni la a întrerupe atacurile cu anticipare și pase. Ne-ar fi plăcut să le creăm mai multe probleme”, a afirmat Deschamps.