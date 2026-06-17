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Lionel Messi a izbucnit în plâns în timpul meciului Argentina – Algeria 3-0: „Am trecut prin zile grele”

Lionel Messi a avut o prestaţie genială în Argentina – Algeria 3-0, în prima etapă din Grupa J de la Campionatul Mondial 2026. Care este motivul pentru care a izbucnit în lacrimi pe teren.
Mihai Dragomir
17.06.2026 | 07:33
Lionel Messi a izbucnit in plans in timpul meciului Argentina Algeria 30 Am trecut prin zile grele
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Lionel Messi a dat cărțile pe față. De ce a plâns după ce a marcat în primul meci de la CM 2026. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Argentina și-a confirmat statutul de campioană mondială începând turneul final din SUA cu o victorie clară în fața Algeriei, 3-0. Toate golurile au fost semnate de unicul Lionel Messi. După meci, superstarul mondial a reacționat, explicând și motivul pentru care a plâns după prima reușită care a deblocat tabela.

Lionel Messi a explicat de ce a izbucnit în plâns după ce a marcat în poarta Algeriei

Argentina – Algeria 3-0, în grupa J de la CM 2026 va rămâne în istorie pentru o nouă reprezentație de fotbal de cea mai bună calitate a lui Lionel Messi. Fotbalistul legendar a devenit cel mai bătrân autor al unui hattrick, la 39 de ani fără o săptămână, chiar la meciul 200 în tricoul naţionalei sale. După meci, el a explicat de ce a plâns, precizând că motivul este dincolo de sfera fotbalului.

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„Am plâns după primul gol, da… A fost ceva complet independent de fotbal. Am trecut prin niște zile grele, dar sunt recunoscător întregii delegații și coechipierilor mei pentru că au fost mereu alături de mine, dându-mi multă putere să trec peste!”, au fost cuvintele argentinianului după victoria cu Algeria.

Concluziile lui Lionel Messi după hattrick-ul contra Algeriei

Lionel Messi a explicat că se află într-o formă bună și că de ceea continuă să ofere tot ce are el mai bun pe teren. El le-a mulțumit fanilor care sunt prezenți mereu în număr mare la meciurile Argentinei și a subliniat cât de important este să începi turneul final cu o victorie. „Îmi place să joc fotbal, este pasiunea mea de când eram mic. Și când sunt în formă bună, dau tot ce am pe teren. Aceasta este a șasea mea Cupă Mondială și încă simt că sunt în formă bună. Din fericire, mă descurc bine și astăzi am reușit să câștigăm un meci dificil. Este important să începem turneul cu o victorie în primul meci, deoarece asta nu este niciodată ușor într-o Cupă Mondială. Ne-am chinuit în prima repriză, dar din fericire am depășit asta, iar în a doua repriză am creat o diferență crucială.

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Cât despre mesajul meu către fani, în primul rând, le mulțumesc, pentru că au dovedit încă o dată că Argentina este un caz excepțional. Au umplut din nou stadionul, nu știu dacă au fost 80.000 de spectatori sau mai mulți. Le mulțumesc pentru tot efortul pe care îl depun; oriunde este turneul, sunt întotdeauna acolo, fie în Qatar, fie acum în Statele Unite. Știu că fanii fac sacrificii uriașe. Sper să se bucure de acest moment și de ce s-a întâmplat astăzi la fel de mult ca noi. Și le repet mulțumirile mele, pentru că sentimentul că jucăm pe teren propriu datorită lor ne oferă întotdeauna un avantaj uriaș”, a mai spus Messi.

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Sportivul cu care se identifică Lionel Messi

Lionel Messi a mai spus după meciul contra Algeriei că se aseamănă cu celebrul Rafa Nadal, care, deși retras din tenis, este considerat o legendă a sportului „alb”. „Mă identific foarte mult cu Rafa, suntem foarte asemănători în acest sens”.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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