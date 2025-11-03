De ce a plâns, de fapt, Louis Munteanu! Dezvăluiri din interior: “Este foarte afectat de transferul ratat!”

Cristi Balaj s-a despărțit recent de CFR Cluj, unde a fost președinte în ultimii ani, iar acesta știe foarte bine situația de la formația ardeleană.
Momentele delicate prin care Louis Munteanu trece sunt și din cauza faptului că a ratat transferul în străinătate, spune fostul oficial al echipei, care e de acord că fotbalistul trebuia să plece în vară de la echipă, asta după ce a avut un sezon precedent de excepție.
„Important este să se apropie de forma pe care o avea. Ar fi fost bine să plece în vară. Acum, următorul pas, e iarna. Un jucător care a ajuns să fie golgheter, să dea 23 de goluri, e greu să repete performanța pe care a avut-o sezonul trecut. Echipa, culmea, nu e mai slabă, pentru că au venit întăriri. L-a ajutat și echipa.
Au venit întăriri, un fundaș dreapta, la mijlocul terenului au venit Keita și Muhar. A jucat bine și Kun, atât de bine încât eu nu l-aș scoate de acolo. Biliboc e un jucător excelent. Puteau să joace cu 2 underi la meciul cu Dinamo. Este foarte afectat de transferul ratat”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.
Louis Munteanu a fost rezervă în meciul dintre Dinamo și CFR Cluj, câștigat de gazde cu 2-1, după două goluri venite în minutul 90 și minutul 90+2. Atacantul a fost trimis pe teren în repriza secundă și a pasat decisiv pentru golul înscris de Emerllahu, dar chiar și așa echipa sa a fost bătută și asta i-a provocat o frustrare mare jucătorului.
Venit la declarații, el a întrerupt brusc interviul și a plecat în lacrimi: „Am rămas la CFR Cluj și speram să mă bat la trofee, nu la retrogradare. Din păcate nu ne regăsim și nu știu ce să vă mai spun, e o perioadă foarte dificilă pentru noi toți”.