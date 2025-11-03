Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce a plâns, de fapt, Louis Munteanu! Dezvăluiri din interior: “Este foarte afectat de transferul ratat!”

Imaginile cu Louis Munteanu, aflat în lacrimi după ce CFR Cluj a pierdut meciul cu Dinamo, 1-2, au fost văzute și de fostul oficial al echipei, care a dat verdictul.
03.11.2025
Fostul oficial al celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj, a vorbit despre situația lui Louis Munteanu
Cristi Balaj s-a despărțit recent de CFR Cluj, unde a fost președinte în ultimii ani, iar acesta știe foarte bine situația de la formația ardeleană.

Cristi Balaj știe de ce Louis Munteanu nu mai performează la CFR Cluj

Momentele delicate prin care Louis Munteanu trece sunt și din cauza faptului că a ratat transferul în străinătate, spune fostul oficial al echipei, care e de acord că fotbalistul trebuia să plece în vară de la echipă, asta după ce a avut un sezon precedent de excepție.

„Important este să se apropie de forma pe care o avea. Ar fi fost bine să plece în vară. Acum, următorul pas, e iarna. Un jucător care a ajuns să fie golgheter, să dea 23 de goluri, e greu să repete performanța pe care a avut-o sezonul trecut. Echipa, culmea, nu e mai slabă, pentru că au venit întăriri. L-a ajutat și echipa.

Au venit întăriri, un fundaș dreapta, la mijlocul terenului au venit Keita și Muhar. A jucat bine și Kun, atât de bine încât eu nu l-aș scoate de acolo. Biliboc e un jucător excelent. Puteau să joace cu 2 underi la meciul cu Dinamo. Este foarte afectat de transferul ratat”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Lacrimile lui Louis Munteanu. Cum a fost surprins după eșecul cu Dinamo și ce a declarat

Louis Munteanu a fost rezervă în meciul dintre Dinamo și CFR Cluj, câștigat de gazde cu 2-1, după două goluri venite în minutul 90 și minutul 90+2. Atacantul a fost trimis pe teren în repriza secundă și a pasat decisiv pentru golul înscris de Emerllahu, dar chiar și așa echipa sa a fost bătută și asta i-a provocat o frustrare mare jucătorului.

Venit la declarații, el a întrerupt brusc interviul și a plecat în lacrimi: „Am rămas la CFR Cluj și speram să mă bat la trofee, nu la retrogradare. Din păcate nu ne regăsim și nu știu ce să vă mai spun, e o perioadă foarte dificilă pentru noi toți”.

Ce spune Cristi Balaj despre situația lui Louis Munteanu

