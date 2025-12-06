De ce a plâns Ricardo Grigore după un meci Dinamo – FCSB. Adrian Mutu, vizită-fulger la Săftica: „A deschis laptopul și mi-a arătat asta. ‘Mă fac de râs’”

ADVERTISEMENT

Ricardo Grigore a avut un moment emoționant după un meci Dinamo – FCSB în Cupa României, scor 0-3. Deși formația din Ștefan cel Mare a pierdut, fostul căpitan al „câinilor” a dezvăluit că a plâns din alte motive care au legătură cu Adrian Mutu.

Adevăratul motiv care l-a făcut să plângă pe Ricardo Grigore după Dinamo – FCSB

nu a plâns din cauza rezultatului de la meciul Dinamo – FCSB din Cupa României, scor 0-3. a fost cuprins de emoții din cauza mai multor lucruri care s-au desfășurat înaintea acelui meci. Totul are legătură cu echipa națională și cu discuția pe care a avut-o cu Adrian Mutu, selecționerul de la U21 din acea perioadă.

„Am plâns după meciul cu Sepsi. Am jucat cu FCSB în cupă. Meciul s-a jucat la 3 zile după cel cu Sepsi și eram în cantonament. La echipa națională U21 era antrenor Adrian Mutu. Avea încredere în mine. Mă sunase înainte să preia echipa, venise să mă urmărească și mi-a zis că sunt unul din jucătorii pe care voia să se bazeze.

Eu eram mândru și fericit pentru că îmi venise șansa să demonstrez. Terminasem anul 2019 cu 3 meciuri jucate la U21 și am contribuit la două victorii și un egal în Irlanda. Urma meciul cu Danemarca în 2020 și care se juca la Craiova. Dacă băteam în acel meci eram calificați matematic la Euro. A venit pandemia și s-a amânat tot. În vara acelui an după meciul cu Sepsi a venit Adrian Mutu la Săftica”, a povestit Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.

Ce au discutat Adrian Mutu și Ricci Grigore înaintea meciului cu FCSB

Pentru Ricci Grigore a fost perioadă bună fotbalistică până în pandemie, însă apoi problemele s-au ținut scai de acesta. Problemele de la club, oboseala fizică acumulată și ghinionul din unele momente l-au făcut pe tânărul fundaș de la acea vreme neputincios, deși mentalitatea sa era la un nivel ridicat. După vizita lui Adrian Mutu, care își punea baza în Ricardo Grigore, și discuția cu acesta, fostul fundaș de la Dinamo avea de demonstrat doar câteva lucruri în meciul imediat următor cu FCSB.

„Eram în cameră și m-a sunat domnul Mihalcea să merg la dânsul în birou. Am rămas surprins când l-am văzut și pe domnul Mutu. Eram încântat că îl văd și îmi arătase ceva pe laptop. Mi-a dat niște sfaturi atunci pe care le-am înțeles, doar că nu puteam face mai mult, atât mă duceau picioarele atunci, atât puteam fizic. Mi-a arătat niște faze și îmi spunea ce pot să fac mai bine, ce ar trebui să facă un căpitan.

Avea perfectă dreptate și sunt total de acord cu el și acum. M-am încărcat foarte mult după acea discuție. Mi-a dat niște repere. Că sunt jucător de națională și că trebuie să arăt altceva, că nu mai sunt copil, că trebuie să trag echipa după mine. Pe mine m-au bucurat foarte mult acele vorbe. Mi-a zis că urmează meciul cu FCSB și că trebuie să demonstrez că ce a fost greșit până atunci a fost doar o întâmplare”, a mărturisit fostul căpitan de la Dinamo.

De ce nu a reușit fostul căpitan al lui Dinamo să se ridice la nivelul așteptărilor

Din păcate, Ricci Grigore nu a putut să îndeplinească tot ce discutase cu Adrian Mutu la Săftica. Fundașul lui Dinamo, la fel ca și ceilalți jucători ai echipei, căzuse fizic în finalul partidei, iar lucrurile nu au mers în direcția potrivită. Toată această încărcătură a dus la un moment de sensibilitate a lui Ricardo Grigore care știa că a dezamăgit în contextul în care mental știa că poate să reușească, însă fizic lucrurile nu au stat bine.

„Următoarea zi eram încărcat bine și voiam să demonstrez și mai tare. Din păcate nu puteam mai mult fizic, deși mental eram pregătit. Toți eram jos fizic. Nu avusesem greșeli mari până la ultima fază, totul decursese foarte bine până atunci. Fusese o minge lungă, banală și tratasem cu superficialitate acel duel.

Atacantul era unul tânăr cu care jucasem la juniori și care nu mi-a pus niciodată probleme, iar la echipa faza aia, la echipa mare, simțeam că m-am făcut de râs. Într-un timp scurt s-a derulat totul în capul meu, discuția cu Adrian Mutu, tot. Eram conștient că am dezamăgit și m-a apăsat foarte tare acel lucru. Acela a fost motivul pentru care am izbucnit în plâns. Nu voiam să las garda jos, dar așa a fost să fie”, a spus Ricci Grigore la FANATIK DINAMO.

Motivul pentru care Ricardo Grigore a fost nemulțumit la Dinamo

În cadrul discuției alături de Cristi Coste la FANATIK DINAMO, Ricardo Grigore susține că perioada grea de la club a fost cumulată și cu o nemulțumire a acestuia. Fostul căpitan voia să facă pasul în străinătate, însă clubul nu l-a ajutat, ba chiar i-a făcut perioada și mai dificilă.

„Am jucat în prima parte a sezonului. În a doua parte a campionatului am jucat doar un minut ca mijlocaș stânga. În iarna aceea am avut câteva discuții cu cei din conducerea clubului, voiam să plec. Nu a fost să fie și să prind un transfer. Eram nemulțumit pentru că îmi doream ca ei să facă un efort mai mare și să găsească ceva. Voiam să mă înțeleagă că ar fi bine pentru cariera mea, că ar fi fost un lucru bun.

Eu veneam după olimpiadă, după 20 de meciuri jucate în 4 luni la Dinamo. Mă așteptam să găsesc mai multă înțelegere. Fiecare își vedea de drumul lui. Dacă era un patron se discuta diferit, dar cum era atunci era greu să găsim soluții. Am rămas, dar nu mai aveai cu cine să vorbești după ce s-au schimbat și antrenorii. Regret că nu am încercat să vorbesc mai mult atunci, dar mă închideam în mine când vedeam cum sunt tratat”, a mai spus Ricardo Grigore.