De ce a plecat Abdallah de la Dinamo? ”Avea nevoie de mai multă atenție. Kopic l-a tratat prea profesionist”

Hakim Abdallah a avut , iar președintele lui Dinamo crede că fotbalistul malgaș a primit mai multă atenție la Arad și și-a regăsit plăcerea de a juca după ce a plecat din tabăra ”câinilor”.

Andrei Nicolescu, adevărul despre plecarea lui Abdallah de la Dinamo

După ce Abdallah a marcat pentru UTA în partida cu Dinamo, Horia Ivanovici, moderatorul , l-a întrebat pe președintele Andrei Nicolescu dacă nu regretă cedarea malgașului.

”Hakim este un băiat cu un caracter deosebit, dar are nevoie puțin de o relație personală cu antrenorul și are nevoie să i se confirme încrederea, are nevoie de discuții personale puțin mai frecvente.

Cumva, noi cred că am pierdut entuziasmul lui din faptul că structura lui Kopic este foarte profesionistă și l-a tratat foarte profesionist pe Abdallah. A fost poate puțin mai rece și probabil aici Hakim a simțit multă frustrare.

Și eu am avut multe discuții personale cu el pe tema asta, s-a simțit puțin la un moment dat că e în colimator, după care că nu mai e luat în seamă. Jucătorii toți au viziuni personale despre cum e. Cred că acolo a primit mai multă încredere în discuții 1 la 1 cu antrenorul și asta se vede în bucuria cu care el e pe teren.

Cred că și noi ar fi trebuit, poate, să-l forțăm mai mult ca vârf împins, puțin mai mult timp pentru a vedea ce putem scoate din poziția aia. El a jucat la noi mai mult în zone laterale, destul de puțin folosit ca vârf împins. Regret că-l văd așa bun la UTA, regret că ne-a dat gol”, a declarat Nicolescu.

Plusurile și minusurile de la jocul cu UTA

Președintele ”roș-albilor” s-a arătat dezamăgit de rezultatul de egalitate din întâlnirea cu UTA, din etapa a 6-a din SuperLiga, însă a fost mulțumit de faptul că Zerljko Kopic a sesizat problemele și le-a remediat la pauză.

”Prima repriză dezamăgitoare puțin din cauza conceptului cu care am început partida. E foarte bine că la pauză am simțit, am modificat bine și cred că am făcut o a doua repriză foarte bună. Și chiar din minutul 80 și până în minutul 90, în 10 oameni, am jucat foarte bine, am dovedit că putem să dominăm și să ne creăm situații pentru a marca.

O repriză bună a doua, foarte bună. Dezamăgirea rămâne că s-a terminat egal pentru că am început prost. Conceptul tactic poate n-a fost ce trebuia pentru începutul meciului, dar e bine că am modificat la pauză. Schimbările au adus un plus în exprimarea echipei”, a spus Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.