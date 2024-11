De ce a plecat, de fapt, Cătălin Scărlătescu de la Chefi la cuțite. Abia acum a spus adevărul

De ce a plecat, de fapt, Cătălin Scărlătescu de la , în urmă cu un an. Demisia sa și a celorlalți doi jurați, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, a pornit un mare scandal. Abia acum a spus adevărul.

Cătălin Scărlătescu, detalii despre renunțarea la Chefi la cuțite

Cătălin Scărlătescu a venit cu noi despre renunțarea la emisiunea culinară Chefi la cuțite, pe care a lăsat-o în urmă după o colaborare foarte lungă. Bucătarul a plecat de la Antena 1 în octombrie 2023, alături de colegii săi.

Vedeta a dezvăluit detalii importante la mai bine de un an de la plecarea din trustul Intact. Renumitul bucătar susține că adevăratul motiv pentru care a încheiat contractul a fost faptul că nu s-a ajuns la o înțelegere cu producătorii.

Mai exact, cei trei jurați ar fi vrut să se filmeze un singur sezon pe an, în loc de două, însă nu au reușit să primească acest lucru. În plus, juratul a mai spus că nu mai avea timp pentru viața personală, precizând că ia în calcul să devină tată.

„Este foarte simplu. I-am rugat frumos să facem un singur sezon pe an. De acolo s-a plecat. Le-am spus tuturor. Eu nu am spus că vreau să plec… nu, niciodată. Păi ce? Nu stăteam bine?

Gândește-te, Dumitrescu atunci când a intrat în poezia asta nu avea nevastă. Acum are nevastă, doi copii, vrea să își ducă și el copiii la școală. Au crescut. Vrea să ducă și el copiii la școală. Bontea? Copiii lui Bontea erau mici, cum fii-su are aproape 30 de ani, ceva de genul acesta.

E mare. Eu? Poate vreau și eu să am copii. Nu mai poți. Am tot încercat un an, doi (n.r. să se înțeleagă cu cei de la Antena 1)”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu în podcast-ul .

Cum l-a atras Doina Teodoru pe Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu actrița Doina Teodoru pe care a cunoscut-o într-o vacanță petrecută pe litoralul românesc. Foștii concurenți de la America Express formează un cuplu foarte solid.

Juratul de la MasterChef România a fost atras de inteligența partenerei de viață, care este o persoană spectaculoasă din punctul de vedere al bucătarului. Vedeta de la Pro TV are numai cuvinte de laudă pentru iubita sa.

În momentul de față, cei doi nu se gândesc la căsătorie și nici nu fac planuri pentru a păși în fața altarului. Cătălin Scărlătescu se lasă în voia destinului, precizând că până acum a fost protejat, deși ar fi putut să se însoare.