Sport

De ce a plecat, de fapt, Mihai Stoica de la FCSB. Fostul colaborator al lui MM a rupt tăcerea

Cristian Măciucă
13.11.2026 | 11:05
De ce a plecat de fapt Mihai Stoica de la FCSB Fostul colaborator al lui MM a rupt tacerea
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De ce a plecat, de fapt, Mihai Stoica de la FCSB. Fostul colaborator al lui MM a rupt tăcerea. FOTO: sportpictures.eu
Mihai Stoica a plecat după 16 ani de la FCSB. Un fost colaborator al președintelui C.A. de la roș-albaștri a rupt tăcerea și a explicat de ce ar fi ales MM să plece de la clubul lui Gigi Becali
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Marius Baciu (51 de ani) a plecat de la FCSB înaintea lui Mihai Stoica, Lucian Filip, Alin Stoica și Florin Cernat. Fostul antrenor al roș-albaștrilor crede că știe de ce fostul președinte al C.A. a ales să se despartă de gruparea patronată de Gigi Becali.

Motivul pentru care Mihai Stoica ar fi plecat de la FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Mihai Stoica pleacă de la FCSB după 16 ani în conducerea roș-albaștrilor. Marius Baciu, predecesorul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, a lucrat direct cu Mihai Stoica.

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Fostul antrenor principal crede că plecarea lui Cernat, Filip și Alin Stoica l-au determinat pe MM să ia o pauză de la fotbal. În sezonul trecut, Baciu a calificat-o pe FCSB în preliminariile Conference League, iar, în actuala stagiune, a strâns 15 meciuri pe banca roș-albaștrilor.

„MM e un pion important. MM se bate pentru staff, face tot ce ţine de el. Şi pentru el cred că există o limită. Şi eu am văzut lucrurile astea când i-a îndepărtat pe cei trei. Şi atunci mă întrebam de reacţia lui MM. Ei au o relaţie specială. MM a fost un om foarte important pentru Gigi. El ştia cum să vorbească cu el. Poate şi el vrea să facă o pauză, dar asta e doar decizia lui şi el ştie cel mai bine ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Marius Baciu, la Prima Sport.

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Care era relația dintre Mihai Stoica și Gigi Becali: „E mult și pentru el”

În ciuda despărțirii abrupte de Mihai Stoica, Gigi Becali speră să îl convingă pe fostul său colaborator să revină la sentimente mai bune. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK când se așteaptă ca MM să revină la multipla campioană a României. Becali l-a rugat pe Mihai Stoica să se întoarcă, la vară, dacă FCSB va lua un nou titlu de campioană.

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„Am văzut că MM susţine jucătorii, că încearcă să facă tot ce ţine de el. El a încercat să facă multe lucruri care, din păcate, nu au ajuns unde şi-a dorit el. Eu cred că e mult şi pentru el, are nevoie de o pauză, vrea să se liniştească. Pentru că e un moment care nu e uşor de gestionat. Eu ştiu că au o relaţie specială”, a mai transmis tehnicianul rămas liber de contract după despărțirea de FCSB, din 23 septembrie 2026.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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