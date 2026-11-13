De ce a plecat, de fapt, Mihai Stoica de la FCSB. Fostul colaborator al lui MM a rupt tăcerea

Marius Baciu (51 de ani) a plecat de la FCSB înaintea lui Mihai Stoica, Lucian Filip, Alin Stoica și Florin Cernat. Fostul antrenor al roș-albaștrilor crede că știe de ce fostul președinte al C.A. a ales să se despartă de gruparea patronată de Gigi Becali.
FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Mihai Stoica pleacă de la FCSB după 16 ani în conducerea roș-albaștrilor. Marius Baciu, predecesorul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, a lucrat direct cu Mihai Stoica.
Fostul antrenor principal crede că plecarea lui Cernat, Filip și Alin Stoica l-au determinat pe MM să ia o pauză de la fotbal. În sezonul trecut, Baciu a calificat-o pe FCSB în preliminariile Conference League, iar, în actuala stagiune, a strâns 15 meciuri pe banca roș-albaștrilor.
„MM e un pion important. MM se bate pentru staff, face tot ce ţine de el. Şi pentru el cred că există o limită. Şi eu am văzut lucrurile astea când i-a îndepărtat pe cei trei. Şi atunci mă întrebam de reacţia lui MM. Ei au o relaţie specială. MM a fost un om foarte important pentru Gigi. El ştia cum să vorbească cu el. Poate şi el vrea să facă o pauză, dar asta e doar decizia lui şi el ştie cel mai bine ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Marius Baciu, la Prima Sport.
În ciuda despărțirii abrupte de Mihai Stoica, Gigi Becali speră să îl convingă pe fostul său colaborator să revină la sentimente mai bune. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK când se așteaptă ca MM să revină la multipla campioană a României. Becali l-a rugat pe Mihai Stoica să se întoarcă, la vară, dacă FCSB va lua un nou titlu de campioană.
„Am văzut că MM susţine jucătorii, că încearcă să facă tot ce ţine de el. El a încercat să facă multe lucruri care, din păcate, nu au ajuns unde şi-a dorit el. Eu cred că e mult şi pentru el, are nevoie de o pauză, vrea să se liniştească. Pentru că e un moment care nu e uşor de gestionat. Eu ştiu că au o relaţie specială”, a mai transmis tehnicianul rămas liber de contract după despărțirea de FCSB, din 23 septembrie 2026.