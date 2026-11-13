De ce a plecat, de fapt, Mihai Stoica de la FCSB. Fostul colaborator al lui MM a rupt tăcerea

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Marius Baciu (51 de ani) a plecat de la FCSB înaintea lui Mihai Stoica, Lucian Filip, Alin Stoica și Florin Cernat. Fostul antrenor al roș-albaștrilor crede că știe de ce fostul președinte al C.A. a ales să se despartă de gruparea patronată de Gigi Becali.

Motivul pentru care Mihai Stoica ar fi plecat de la FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că în conducerea roș-albaștrilor. Marius Baciu, predecesorul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, a lucrat direct cu Mihai Stoica.

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Fostul antrenor principal crede că plecarea lui Cernat, Filip și Alin Stoica l-au determinat pe MM să ia o pauză de la fotbal. În sezonul trecut, Baciu a calificat-o pe FCSB în preliminariile Conference League, iar, în actuala stagiune, a strâns 15 meciuri pe banca roș-albaștrilor.

„MM e un pion important. MM se bate pentru staff, face tot ce ţine de el. Şi pentru el cred că există o limită. Şi eu am văzut lucrurile astea când i-a îndepărtat pe cei trei. Şi atunci mă întrebam de reacţia lui MM. Ei au o relaţie specială. MM a fost un om foarte important pentru Gigi. El ştia cum să vorbească cu el. Poate şi el vrea să facă o pauză, dar asta e doar decizia lui şi el ştie cel mai bine ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Marius Baciu, la

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Care era relația dintre Mihai Stoica și Gigi Becali: „E mult și pentru el”

În ciuda despărțirii abrupte de Mihai Stoica, Gigi Becali speră să îl convingă pe fostul său colaborator să revină la sentimente mai bune. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK când se așteaptă ca MM să revină la multipla campioană a României.

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„Am văzut că MM susţine jucătorii, că încearcă să facă tot ce ţine de el. El a încercat să facă multe lucruri care, din păcate, nu au ajuns unde şi-a dorit el. Eu cred că e mult şi pentru el, are nevoie de o pauză, vrea să se liniştească. Pentru că e un moment care nu e uşor de gestionat. Eu ştiu că au o relaţie specială”, a mai transmis tehnicianul rămas liber de contract după despărțirea de FCSB, din 23 septembrie 2026.