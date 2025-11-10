ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a pierdut în etapa 16 din SuperLiga, scor 1-2 cu UTA. Chiar dacă Mirel Rădoi a părăsit echipa într-un moment delicat, Mihai Rotaru, patronul oltenilor, a făcut un anunț care nu poate decât să încânte fanii și să le dea mari speranțe pentru viitor.

Mihai Rotaru a explicat de ce a plecat, de fapt, Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, a evidențiat în cadrul conferinței de presă de luni dorința „nebună“ a Craiovei de a performa pe toate planurile. Tocmai din acest motiv, acesta pune foarte multă presiune pe toți cei angrenați în această echipă, așa cum s-a întâmplat și cu Mirel Rădoi.

„Cred că putem să luăm campionatul anul acesta. Este dorința mea. Mirel mi-a reproșat, cumva, că am pus multă presiune la nivel declarativ cu acest lucru, dar toți care sunt în club trebuie să înțeleagă: Craiova vrea campionatul, Craiova vrea trofee, Craiova vrea performanță! Nu trebuie să ne mai ascundem. Cine nu poate, pleacă acasă.

Și mi-o asum. Chiar dacă, poate, la nivel de individ vor fi oameni care vor spune că e presiunea prea mare pentru că președintele ne cere campionatul și eu simt că nu pot. Ok, înseamnă că nu ești adaptabil. Vreau să schimbăm mentalitatea, cu toate că mai am prin acționari persoane care vor să o lăsăm mai ușor. Eu nu vreau asta. Vreau să cer performanță și asta fac“, a declarat Mihai Rotaru.

Mirel Rădoi regretă deja că a plecat de la Universitatea Craiova. Rotaru, mesaj ferm către jucători

Mihai Rotaru a transmis că nu au început să caute antrenori de dinainte, deși știa de posibilitatea ca Mirel Rădoi să demisioneze. Cât despre Rădoi, .

„Sunt convins că Mirel Rădoi regretă că pleacă. E afectat emoțional, mi-a spus aseară că nu poate să continue, că va face rău echipei. Este foarte greu pentru mine să stau să schimb antrenorii. Trebuie să găsești alte relații, să cunoști alte proceduri.

Din superstiție, nu am vrut să căutăm antrenori. Știam că e posibil ca Mirel să plece, e bine măcar că avem acum două săptămâni, e pauza echipei naționale. A fost o decizie grea dacă să mergem pe mâna unui antrenor român sau străin. Având în vedere de ceea ce ne dorim pentru clubul nostru, sunt convins că e corectă decizia de a merge pe mâna unui antrenor străin. Toţi trebuie să înţeleagă că şi dacă trebuie să mutăm soarele de pe cer, o s-o facem ca să luăm titlul! Dorinţa de victorie este mai mare decât frica de eşec”, a spus Mihai Rotaru.

Toate culisele plecării lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a expus toate . După înfrângerea cu UTA, antrenorul s-a dus în vestiar și le-a transmis jucătorilor că nu va mai continua. Interesant este faptul că este a șasea oară în decurs de 10 luni când tehnicianul amenință cu plecarea.

„Azi-noapte, după partida pierdută surprinzător de Craiova, Mirel Rădoi și-a luat adio de la jucători și a anunțat că demisionează. Ca să înțelegeți ce e la Craiova și despre echilibrul emoțional al lui Mirel Rădoi: este a șasea oară în decurs de 10 luni când Mirel Rădoi își anunță jucătorii că nu va mai fi antrenorul Universității Craiova. Toți jucătorii au rămas mască, mai ales după victoria din Conference League.

Nimeni nu se aștepta. A fost o înfrângere, dar asta e situația. După ce s-a terminat meciul, i-a anunțat ferm pe jucători că este ultima sa partidă ca antrenor. Față de alte dăți, s-a întâlnit cu conducerea. Nu cu Mihai Rotaru, cu conducerea. Cu Costeșin, cu Felgueiras, cu cei care conduc clubul. I-a anunțat și pe ei că-și dă demisia”, a transmis Horia Ivanovici.