De ce a plecat, de fapt, Nicolae Stanciu de la Genoa! Apropiatul lui Dan Șucu a făcut dezvăluirile: „Nicio legătură!”

Nicolae Stanciu a fost primul fotbalist român transferat de Genoa în „era Dan Șucu”, însă mutarea nu s-a dovedit a fi una inspirată, iar acesta a părăsit echipa după doar o jumătate de sezon, semnând cu gruparea chineză Dalian Yingbo. Răzvan Raț, membru în Consiliul de Administrație al formației din Serie A, a oferit detalii despre plecarea internaționalului român.

Răzvan Raț, dezvăluiri despre plecarea lui Nicolae Stanciu de la Genoa

La primul meci jucat în Serie A sub comanda lui Daniele De Rossi, Nicolae Stanciu a irosit o ocazie uriașă în prelungiri. Internaționalul român a fost desemnat să execute un penalty, însă a trimis peste poartă și partida s-a încheiat la egalitate, 1-1. Răzvan Raț a precizat că acea ratare nu a avut legătură cu plecarea lui Stanciu de la Genoa, motivul principal fiind faptul că acesta nu juca.

„S-a tot scris că a fost înlăturat de la echipă pentru că a ratat penalty-ul cu AC Milan. N-are nicio legătură. N-a fost bomboana de pe colivă penalty-ul. Pur și simplu am ajuns la o înțelegere împreună, el juca foarte puțin la noi, e mai bine să meargă undeva unde să joace, astfel încât să și revină la echipa națională, să ajute echipa națională.

(n.r. decizia a fost luată înainte de acel penalty?) Nu, aveam doar discuții, Stanciu era nemulțumit că joacă puțin, erau discuții oarecum normale. Nu era neapărat decis atunci”, a afirmat Răzvan Raț, conform . Antrenorul celor de la Genoa, .

Nicolae Stanciu, primire fabuloasă în China

și urmează să semneze cu gruparea chineză Dalian Yingbo. . Cel mai probabil, aceștia și-au adus aminte de prestațiile pe care Stanciu le-a avut în precedenta perioadă petrecută în China, la Wuhan Three Towns.

Atunci, mijlocașul român reușea să marcheze 11 goluri și să ofere 27 de pase decisive în 53 de partide, iar echipa sa a cucerit un titlu. Dalian Yingbo a ocupat locul 11 în sezonul precedent din Superliga Chinei, lotul echipei fiind cotat la 5.43 milioane de euro înainte de sosirea lui Stanciu. Pentru gruparea din China evoluează trei jucători străini, iar doi dintre ei au jucat în trecut pentru grupări din România. Este vorba despre Isnik Alimi, fostul jucător al lui Sepsi, și despre Cephas Malele, care a evoluat la FC Argeș și CFR Cluj.