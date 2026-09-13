Sport

De ce a plecat, de fapt, Octavian Popescu de la FCSB. Marius Baciu a spus tot: „Foarte mulți nervi”

Marius Baciu a explicat de ce Octavian Popescu a plecat de la FCSB. Tânărul fotbalist a fost împrumutat la Levadiakos, echipă pregătită de Elias Charalambous, până la finalul sezonului.
Flaviu Popa
13.09.2026 | 18:44
De ce a plecat de fapt Octavian Popescu de la FCSB Marius Baciu a spus tot Foarte multi nervi
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Octavian Popescu a plecat sub formă de împrumut la Levadiakos, în Grecia. Acolo, fotbalistul va fi antrenat de Elias Charalambous și Mihai Pintilii în speranța că echipa sa va evita retrogradarea.

Marius Baciu crede că este un lucru bun pentru Octavian Popescu că a plecat de la echipă în Grecia

Cel puțin la nivel declarativ, Octavian Popescu nu a părut afectat de această mutare, lăsând să se înțeleagă că acum are șansa să-și relanseze cariera. De aceeași părere este și antrenorul Marius Baciu, cel care crede că Popescu va avea astfel șansa să se liniștească. Trebuie menționat că grecii nu au opțiune de transfer definitiv.

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„Este un început de campionat. S-a luat decizia asta tocmai pentru binele lui. Nu era într-o perioadă foarte bună și s-a considerat că o schimbare este foarte utilă pentru el. Și nu s-a dus oriunde, s-a dus la antrenorii pe care îi cunoaște foarte bine. Eu cred că va fi de bun augur.

Au fost foarte mulți nervi și foarte multă încărcătură asupra lui și anul trecut și, chiar dacă a avut cifrele pe care le-a avut și eu personal, de când am venit aici, am fost foarte mulțumit de el, a intrat iarăși într-o… să zic așa, în niște reprize care nu i-au fost cum și-ar fi dorit el și l-am văzut iarăși foarte nervos.

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Toată lumea consideră că merită mai mult, dar asta depinde de el, să fie constant și jucătorul pe care îl știam cu ani în urmă. A avut etape bune, dar s-a ajuns la concluzia că cel mai bine pentru el este o schimbare. Asta nu înseamnă că nu se poate întoarce înapoi la iarnă sau anul viitor”, a declarat Marius Baciu. Antrenorul își joacă, la rândul său, soarta în meciul din această etapă cu Petrolul.

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FCSB are nevoie de victorie cu Universitatea Craiova pentru a-l salva pe antrenorul Baciu

FCSB va întâlni Petrolul luni, 14 septembrie, de la ora 21:00. Gigi Becali i-a dat ultimatum lui Baciu și i-a cerut patru puncte din partidele cu Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova. Așadar, presiunea este uriașă pe Marius Baciu pentru a învinge Petrolul, înainte de testul mult mai dificil cu „leii” din Oltenia.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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