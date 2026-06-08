De ce a plecat, de fapt, Zeljko Kopic de la Dinamo. Primele semne au apărut după barajul pierdut cu FCSB: ”Trebuie înțeles”

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Invitat în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, președintele clubului Dinamo a mărturisit că primele semne ale unei posibile plecări a lui Zeljko Kopic au apărut la scurt timp după înfrângerea cu FCSB, din barajul pentru Conference League.

Motivele pentru care a plecat Zeljko Kopic de la Dinamo

Andrei Nicolescu a mărturisit că a venit cumva dinspre ambele părți, deoarece toată lumea își dorea o schimbare, însă a precizat că nu a fost o decizie luată înainte de finalul sezonului sau chiar mai devreme.

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”E o despărțire amiabilă, de comun acord, pentru că ambele părți au simțit că cumva fiecare are nevoie să facă un pas în față, să treacă la un alt nivel, să treacă într-o altă zonă. Și asta a intervenit în mod natural, adică nimeni nu se gândea la începutul sezonului sau la mijlocul sezonului , ci a fost o chestie care s-a întâmplat natural. Într-un fel trebuie înțeles și Mister, cumva și clubul.

(n.r. – Te așteptai după ce s-a pierdut barajul să se producă despărțirea asta?) Niște semne așa de la dânsul cumva se simțeau, nu știu să zic acum că erau clare sau nu, dar există o dezamăgire. Noi toți am fost dezamăgiți. Am discutat la două zile după meci, înainte să plece în vacanță, și a fost o discuție naturală din care s-a creionat această idee, să găsim o soluție.

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(n.r. – S-a simțit cumva și înainte de baraj ideea asta?) Eu personal n-am simțit-o. Acuma nu știu dacă Mister a vorbit. El a avut o relație specială și cu parte din acționarii din Dinamo, a fost ca într-o familie la noi, n-a fost o relație din asta oficială, rece, avem un oficial, trebuie să mă raportez la el, îi dau raportul, vorbesc.

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În momentul în care am decis să rămânem cu el după meciul de baraj cu Csikszereda, mi-a fost foarte clar în momentul ăla că trebuie să-i creez ecosistemul necesar pentru a face performanță.

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S-a dovedit că creându-i un staff cu care să se simtă confortabil, care să-i fie și familie în același timp, rezultatele au apărut. Asta era foarte important, ca el să se simtă și cred că s-a simțit protejat, susținut, iubit”, a declarat Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Ce crede Nicolescu despre oferta lui Kopic de la arabi

Președintele clubului Dinamo a mărturisit că nu a discutat nimic cu Zeljko Kopic despre viitorul acestuia, însă nu crede foarte mult în varianta vehiculată de a merge la formația Al Wahda din Emiratele Arabe Unite.

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”Au apărut probabil niște oferte și atunci de aici și discuția, dar cred că modul în care noi am reacționat creându-i acest ecosistem a fost cel corect. Pentru că noi am încercat să schimbăm, astfel încât toată lumea să se adapteze la stilul lui, toată lumea să vadă performanța prin ochii lui și toată lumea să tragă în aceeași direcție. Și cred că asta s-a văzut în ultimii doi ani.

(n.r. – Ți-a spus cumva de vreo ofertă de la Al Wahda?) Nu, n-am discutat despre asta. Din ce am auzit, din alte părți, din alte surse, cu oameni care cumva au conexiuni acolo, eu nu am, se pare că nu ar fi o ofertă reală. Știu că la un moment dat a avut o ofertă din China. Asta e o chestie discutată intern, dar de asta nu știu nimic”, a spus el.

Dinamo are departament de scouting pentru antrenori

În intervenția avută la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a explicat că la Dinamo s-a înființat un departament de scouting pentru antrenori și a precizat că și-a dorit acest lucru tocmai pentru a avea variante rapide la îndemână în situații neprevăzute cum a fost și acum cu Kopic.

”Am mai spus o chestie și iarăși s-a speculat foarte mult. Noi ca și club ne dorim să devenim cât mai european și să lucrăm cât mai corect și profesionist. Asta înseamnă că în departamentul nostru de scouting și de analiză de date, și toată partea care face suport pentru directorul sportiv, am înființat de anul trecut un departament care să facă scouting activ pentru antrenori.

Asta înseamnă ca noi să ne uităm ce se întâmplă în piața de antrenori, pe aceleași criterii, adică noi nu vizăm antrenori din primele cinci campionate, că nu n-are rost să ne uităm la asta. Așa cum ne uităm după jucători din 40 de campionate care sunt similare cu campionatul românesc, așa ne uităm și după antrenori care fac performanță în campionat similare cu campionatul românesc.

Ca întotdeauna, clubul, pe KPI-urile pe care și le-a propus, pe metodologie și pe modul de a gândi fotbalul în Dinamo, să aibă opțiuni, adică să nu fie niciodată luat prin surprindere. Asta nu înseamnă cumva că cineva își dorea ceva.

Eu am făcut o declarație aseară (n.r. – sâmbătă seară) spunând, din perspectiva mea, că e o mândrie că clubul s-a dezvoltat atât de bine încât să aibă și un departament care să poată să facă activ lucrul ăsta ca un safe, ca o plasă de siguranță. S-a interpretat că de fapt noi știam și voiam să facem asta și iar e o chestiune foarte simplist gândită și vreau s-o lămuresc.

Modul în care s-a dezvoltat departamentul în Dinamo, pentru mine reprezintă o bucurie. Avem niște oameni care gândesc în viitor, gândesc eventualele situații neplăcute și cumva putem să fim un pic mai pregătiți în anumite situații”, a afirmat Nicolescu.

De când îl urmărea Dinamo pe Nuno Campos

După despărțirea de Zeljko Kopic, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Președintele ”câinilor” a dezvăluit că portughezul era urmărit de departamentul de scouting de mai bine de 6 luni.

”Și asta am spus că din perspectiva noastră noul antrenor era cumva pe radar de mai bine de 6 luni, adică apărea în liste. Dar au fost și alții care în timp au realizat niște lucruri, niște performanțe care nu-i mai fac accesibili pentru targetul lui Dinamo.

Cum probabil dacă, Nuno Campos ar fi câștigat Cupa Ungariei nu știm ce s-ar fi întâmplat la discuțiile pe care le-am inițiat după ce am știut că vom înceta cu Mister (n.r. – Zeljko Kopic). Deci sunt destul de multe detalii care nu trebuie luate așa în gura lumii și interpretate foarte simplu.

Faptul că Mister a stat doi ani și jumătate aici, chiar dacă noi ne propuneam să stea patru ani, e o dovadă a faptului că am fost 100% cu el, 100% alături de el și că l-am apreciat foarte mult. Trebuie să fim nu numai corecți, dar și onești cu noi. Dinamo în momentul în care a venit Mister era un un club care nu avea etica muncii.

Era un club care voia să obțină performanță pe nu știu, știți la nunțile alea când se strigă haide că avem noi un pic de energie acuma și dacă avem un pic de energie 100% facem și performanță. A schimbat mentalitățile în Dinamo, a schimbat mentalitățile în jucătorii de la Dinamo.

A dat curaj jucătorilor, a făcut ceea ce Dinamo avea nevoie pentru acel moment și a crescut foarte mult așteptările și calitățile pe care trebuie să le vedem în momentul în care cineva se apropie de Dinamo, vine spre Dinamo și va lucra în Dinamo. Ceea ce e nu e lucru puțin, e foarte important”, a precizat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.