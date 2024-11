De ce a plecat Florin Călinescu de trei ori de la ”Românii au talent”: ”Nu câștigau mereu cei care meritau”

, a răspuns miercuri, 30 octombrie, provocării lansate de Mihai Tatulici și a participat la emisiunea TATULICI LA FANAT1K.

”Sunt atât de neînțeles”

celebrul actor care a renunțat să mai intre în cursa pentru Președinția României a dezvăluit de ce a plecat de trei ori de la ”Românii au talent”.

”De când mă știu, exact ca o vacă care are tot ce îi trebuie să dea o producție bună dă cu piciorul în șiștar. Sunt atât de neînțeles, adică eu nu mă înțeleg pe mine câteodată. Să îți dau câteva exemple, toată lumea zice: ‘Bă, ce s-a întâmplat cu tine?’ Eu am plecat din PROTV, prietenul meu, coleg de școală, de armată, Adrian. Dacă se ating niște principii în capul meu nu le negociez, zic: ‘Bă, la revedere! Pa!’ Și plec, eu am plecat de două ori, a treia oară s-a întâmplat ceva Mihai, poate s-a întâmplat și cu tine”, a declarat Florin Călinescu la TATULICI LA FANAT1K.

El a dat de înțeles că unul dintre motivele pentru care a decis să părăsească juriul de la ”Românii au talent” este punctualitatea.

”Uite, astăzi eu nu înțeleg, îți dai o întâlnire cu cineva și ăla zice: ‘ Trafic, e trafic!’ Bă, dar stai puțin că eu vin dintr-o meserie, și teatrul și filmul, în care cum ar fi să vină Esca care încă e veterană să spună: ‘E, 7 și 8 minute că a fost trafic’. Băi, frate plec cu două ore, cu trei, că nu îmi dau seama, dar asta e meseria mea trebuie să ajung la timp”, a mai spus actorul.

”Nu eram de acord cu dreptatea aia”

Totodată, el a ținut să precizeze faptul că ”nu cred în zodii, nu cred în coincidențe, nu sunt superstițios”, dar cu toate acestea ”mă frapau două personaje”.

”Mi-au căzut în lectură Jerry Seinfeld și Daniel Day-Lewis. Ăla în plină glorie a oprit Seinfeldul și a zis: ‘Gata, mă duc pe la săli cum am început, fac stand up și la 50 de spectatori. Gata!’ Și Daniel Day-Lewis care după trei Oscaruri a zis: ‘ Mă duc prin Irlanda, mă duc și eu cu prietenii, ceva ce nu am făcut 30 de ani’. Pe 29 aprilie născuți amândoi, zic: ‘Hop’”, a transmis politicianul la FANATIK.

”Nu întotdeauna câștigau cei mai talentați concurenți”

Florin Călinescu a explicat că deși emisiunea ”Românii au talent” este una de foarte mare succes, el nu mai putea să mai continue din cauză că nu era de acord cu ”dreptatea aia”.

”Deci, nu mai puteam să mă duc, să mă îmbrac, să mă uit la copiii ăia. E o emisiune care poate să trăiască, publicul e avid să vadă chestiile alea de la ”Românii au Talent”, dar eu nu mai puteam să fiu acolo. Nu mai puteam să fiu acolo, eu fizic nu mă mai înțelegeam, plus că nu eram de acord cu dreptatea aia”, a afirmat realizatorul TV.

Potrivit lui, în finala de la ”Românii au talent” ”nu întotdeauna câștigau cei mai talentați concurenți”.

”Pentru că în finală, publicul ăsta ipocrit zicea: ‘Domnule, ați făcut manevre!’ Bă, nu am făcut nimic, la finală voi hotărâți cu voturile de acasă. Ce să fac dacă ăla a câștigat că are 3.000 de prieteni și cel mai talentat a primit trei mesaje. Asta lumea nu înțelege, că la Revoluție, unde am fost și la Timișoara și la București trebuie să te duci, dacă nu participi într-un fel clasic”, a transmis Florin Călinescu.

De asemenea, el a subliniat că ”nu mai vreau chestiile astea, vreau să fiu liber, stau cu lunile în casă, stau cu zilele. Libertatea asta, dacă eu aș fi avut această libertate după 1990, că am fost cinci ani și în TVR, când s-a înființat PROTV-ul”.

