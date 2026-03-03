De ce a plecat Kader Keita de la locul accidentului. Victor Angelescu a rupt tăcerea: „Se întorcea de la rugăciune. E la poliție”

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu a vorbit despre accidentul pe care Kader Keita l-a provocat în dimineața zilei de marți, 3 martie. Ivorianul a lovit o femeie cu mașina, după care a plecat de la locul accidentului, iar președintele Rapidului a explicat care a fost motivul acestui gest necugetat.

De ce a plecat Kader Keita de la locul accidentului

Kader Keita se află într-o situație extrem de complicată, după ce a lovit o femeie cu mașina, iar aceasta a ajuns la spital, la terapie intensivă. Victor Angelescu a vorbit despre nefericitul incident și a dezvăluit că mijlocașul se întorcea spre casă de la rugăciunea de dimineață din timpul Ramadanului.

După accident, însă poliția s-a prezentat câteva ore mai târziu la ușa sa pentru a-l audia, iar . „Asta am aflat și noi după-masă. A fost implicat într-un accident rutier, a dat cu mașina peste o persoană. Am aflat că se ducea la rugăciunea de dimineață, ține Ramadan. Pe la 5 și ceva se întorcea, s-a identificat mașina, a chemat ambulanța. Înțeleg că s-a panicat, a plecat. Nu știu să vă zic dacă a plecat înainte sau după. Mai multe nu știu. Dimineață, pe la 10, a venit poliția, l-a luat la interogări.

Am trimis un avocat să-l reprezinte, am vorbit cu domnul Șucu. Din ce știu eu, da, era la poliție acum câteva ore. Îmi pare foarte rău. E un băiat de nota 10, jucase, a venit de la rugăciune. Tocmai îi veniseră în țară copilul și soția. Are copil de două luni și jumătate.

Știu că persoana accidentată este la spital. Prima oară am înțeles că nu e la terapie intensivă, avea ceva la bazin. Mai multe nu știu să vă spun. Știu sigur că nu a băut, el ținea Ramadan. Nu știu dacă era pe trecere de pietoni sau nu, mai multe detalii nu am. Este o anchetă în curs. A greșit că a plecat. Am înțeles că s-a speriat. Cred că de asta a plecat”, a declarat Victor Angelescu, în direct la

Ce riscă Kader Keita după ce a lovit un pieton și a fugit de la locul accidentului

Mijlocașul ivorian riscă să primească o pedeapsă destul de mare după incidentele de marți dimineață. Femeia pe care a lovit-o se află la spital, iar în funcție de gravitatea leziunilor sale pedeapsa sa se poate mări.

Dacă va fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă, atunci pedeapsa sa va ține cont de zilele pe care victima le petrece în spital, sub îngrijirea medicilor. În cazul în care femeia respectivă și-ar pierde viața,