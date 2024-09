Ce l-a determinat pe Mădălin Ionescu să renunțe la Acces Direct? Dezvăluiri despre plecarea controversată de acum 14 ani și noul său proiect TV.

De ce a plecat Mădălin Ionescu de la Acces Direct, de fapt. Prezentatorul a mărturisit totul: “Bizar și nefiresc”

După o absență de 14 ani, Mădălin Ionescu revine în trustul Antena cu o nouă emisiune la Antena Stars intitulată “Viața fără filtru”. Într-un interviu recent, prezentatorul a discutat deschis despre motivele plecării sale anterioare și despre noul său proiect.

Cunoscutul prezentator TV Mădălin Ionescu și-a reluat colaborarea cu trustul Antena 1, după 14 ani. Revenirea sa la Antena Stars a fost rezultatul unor discuții productive cu echipa manegerială actuală:

„Am întâlnit la Antena Stars o echipă managerială excelentă, cu viziuni comune legate de spectacolul TV. Nici eu nu m-am așteptat să fac acest pas atât de devreme după plecarea de la Metropola, dar am promis că voi reveni pentru un proiect de anvergură”, a declarat Mădălin Ionescu pentru

își propune să abordeze subiecte de actualitate și povești inedite dintr-o perspectivă unică.

„Ne dorim să venim cu abordări proprii, surprinzătoare, curajoase ale unor evenimente la zi sau mai vechi, cu povești inedite și cu perspective nebănuite asupra realității. Diferența constă în faptul că noi nu vom sta într-o redacție pentru a aștepta să se întâmple ceva, ci vom genera acel ceva,” a explicat acesta, conform sursei citate.

Mădălin Ionescu a lucrat îndeaproape cu producătorul Valeriu Floricel pentru a forma echipa noii emisiuni. De asemenea, ei au ales împreună structura programului și au selectat colaboratorii.

Adevăratul motiv pentru care Mădălin Ionescu a plecat de la Antena 1

După 14 ani, Mădălin Ionescu s-a întors la Antena, locul unde și-a construit cariera în televiziune. Prezența lui acolo a fost marcată de succes, fiind lider de audiență și revoluționând genul tabloid cu emisiunea “Acces Direct”. De aceea, el recunoaște că “a fost un final bizar și nefiresc” atunci când a părăsit emisiunea. Cu toate acestea, Ionescu nu a păstrat resentimente și a privit mereu înainte.

Mădălin Ionescu a dezvăluit că plecarea sa inițială din trust a fost marcată de

„Nu am vrut niciodată să îmi protejez prea tare viața personală pentru că nu am avut ce să ascund. Singura mea greșeală e că am ascultat, la un moment dat, sugestia managerului din acel moment al emisiunii „Access Direct, care mi-a cerut să nu fac public faptul că eram în divorț pe motiv că nu se știe cum va reacționa publicul.

Dacă aș fi făcut-o la momentul în care s-a produs ruptura… relația cu Cristina nu ar mai fi generat nebunia care ne-a ținut luni de zile pe prima pagina a ziarelor, ci ne-ar fi dat dreptul la o viață normală, așa cum am fi meritat”, a declarat Mădălin Ionescu, potrivit