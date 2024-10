De ce a plecat mama Geta mai devreme de la nunta lui Iancu Sterp: “Eu nu sunt așa”

Mama Geta a explicat de ce a plecat mai devreme de la nunta lui Iancu Sterp. Mama fraților Sterp a avut emoții uriașe la marele eveniment, însă nu a putut sta până la final.

Mama Geta a spus de ce a plecat mai devreme de la nunta lui Iancu Sterp. Motivul pentru care nu a mai vrut să rămână la petrecere

Iancu Sterp și Denisa Coțolan s-au căsătorit civil cu mai bine de o săptămână în urmă, iar duminică, 27 octombrie, .

ADVERTISEMENT

La eveniment și-au făcut apariția Culiță Sterp și Daniela Iliescu, care nu au venit la cununia civilă întrucât artistul avea cântare în afara țării. Nu au lipsit surorile mirelui, Geta și Ileana Sterp, dar nici apropiații acestuia.

Mama Geta a avut o apariție surprinzătoare la nunta fiului său cel mic. Aceasta a purtat o rochie lungă, turcoaz, cu mâneci lungi.

ADVERTISEMENT

Mirii și invitații lor s-au distrat până dimineața, iar la eveniment a urcat pe scenă și Adrian Minune. Toată lumea s-a distrat până în zori, însă unii invitați au plecat mai devreme, printre care și mama fraților Sterp.

Mama Geta este foarte încântată după și a avut mari emoții. Cu toate că s-a distrat la eveniment, aceasta a plecat în jurul orei trei dimineața, precizând că muzica de la nuntă nu este stilul ei.

ADVERTISEMENT

“Facem foarte bine, ne simțim foarte bine după nuntă. Sunt foarte bucuroasă că am ajuns la ziua în care să îi văd pe toți căsătoriți. Toată săptămâna mi-a venit să plâng, dar după aceea, nu am mai putut.

Am plâns și când a ieșit pe poartă. A fost mai bine decât mi-am dorit, peste cu mult față de la ce m-am așteptat. (…)

ADVERTISEMENT

Mireasa s-a furat, eu nu am observat. Nu am stat până dimineață, deja manelele au întrecut măsura, eu nu sunt așa cu muzica asta mai tinerească. Pe la trei eu am plecat”, a explicat mama Geta în cadrul emisiunii .

La nunta lui Iancu Sterp a fost prezent și tatăl acestuia, fostul soț al mamei Geta. Bărbatul s-a fotografiat alături de copiii lui și a purtat o cușma pe cap. Mai mult, a fost filmat în timp ce dansa cu Milan, fiul lui Culiță Sterp.