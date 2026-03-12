De ce a plecat Mihai Pintilii de la FCSB: „S-a grăbit! Mie asta mi-a spus”

ADVERTISEMENT

După ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia, Mihai Pintilii l-a urmat, deși el încă nu deține licență PRO și nu poate fi antrenor principal la o echipă de primă ligă. Deținând licența A, el poate fi principal doar la Liga a 2-a, în timp ce în SuperLiga poate fi doar secund. Tocmai de aceea, Mihai Stoica este de părere că Pintilii s-a grăbit prin decizia sa.

Cum și-a motivat Mihai Pintilii demisia de la FCSB

Mihai Stoica nu a înțeles în totalitate decizia lui Mihai Pintilii de a-și da demisia și de a pleca din club, în condițiile în care el ar obține licența PRO abia peste trei ani. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB este de părere că fostul secund al FCSB s-a grăbit, deoarece el este de părere că Pintilii nu va vrea să meargă să antreneze la Liga a 2-a.

și a explicat că nu a vrut să pună presiune pe următorul antrenor ce va veni la echipă, fără să știe că Mirel Rădoi, unul dintre idolii săi, va fi numit pe banca tehnică a echipei:

„Eu i-am spus «Cred că te-ai grăbit». Elias a plecat, chiar l-am înţeles când a spus că jucătorii se prezintă la modul ăsta, asta a zis: «E prea mult». Dar i-am zis: «Pinti, nu te înţeleg, de ce nu ai venit să spui că te pui la dispoziţia clubului?». E copilul acestui club. A răspuns: «N-aş fi vrut să se creadă că, dacă vine un alt antrenor, eu stau la cotitură». «N-ai la ce cotitură să stai, că mai ai vreo 3 ani până când iei licenţa Pro».

Cu licenţa A poate fi antrenor în Liga 2 sau secund în Liga 1 şi nu cred că-i convine lui Pinti să meargă antrenor în Liga 2 sau secund în Liga 1. Poate că va merge, n-am idee, dar cred că aşa era… Ne putea ajuta, dar a fost decizia lui. Îi respectăm decizia.

Putea merge la echipa a doua, dar nu neapărat. Te poţi duce supervizor, că are sâmbătă la 12 meci la Popeşti Leordeni şi vor merge câţiva jucători de la prima echipă să joace. Poţi fi un liant. Ţin minte declaraţia lui Pinti, că idolul lui e Mirel Rădoi, dar nu ştia că va veni Mirel Rădoi atunci când şi-a dat demisia. Fiecare îşi decide soarta”, a spus Mihai Stoica, conform

Ce mesaj a transmis Mihai Pintilii pe rețelele de socializare

Mihai Pintilii nu a fost un simplu secund la FCSB. Pe lângă faptul că este un fost fotbalist important al clubului, el a făcut mai degrabă parte dintr-un „duo” în ultimii ani, alături de Elias Charalambous. Chiar dacă nu avea licență PRO, Pintilii a avut un rol cel puțin la fel de important ca cel al cipriotului. După ce și-a prezentat demisia, el a transmis un mesaj emoționant pentru fani pe rețelele de socializare:

„A venit momentul să închei un capitol important din viața mea. Au fost ani plini de muncă, emoții, victorii, momente dificile și, mai ales, de neuitat. Am avut onoarea să antrenez un club cu o istorie uriașă și jucători care au dat totul pe teren în fiecare meci. Sunt mândru de tot ceea ce am construit împreună în această perioadă.

Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor, staff-ului, conducerii și, bineînțeles, suporterilor care au fost mereu alături de echipă, atât în momentele bune, cât și în cele grele. Sprijinul vostru a însemnat enorm. FCSB va rămâne mereu o parte specială din viața mea și din cariera mea. Plec cu recunoștință, respect și cu amintiri pe care nu le voi uita niciodată. Vă mulțumesc pentru tot!”, a scris Mihai Pintilii pe Instagram.

Mirel Rădoi a produs un șoc în vestiarul lui FCSB. Dezvăluirile lui Mihai Stoica

FCSB a arătat rău în acest sezon, iar Elias Charalambous și-a asumat vina pentru acest lucru. Mihai Stoica a recunoscut că toată lumea din club părea lipsită de motivație, însă Oficialul FCSB a dezvăluit că tot vestiarul îl respectă enorm pe Rădoi, care este o legendă a clubului:

„Jucătorii au reacționat exact cum ne așteptam. Nu e vorba de schimbarea antrenorilor, nu e doar Mirel nou, e și un staff nou. E vorba de simpla lui prezență, este o persoană remarcantă în istoria acestei echipe. Personalitatea i-o știm, CV-ul îl știm. Mie mi-a fost ciudat să-l prezint în vestiar, știau și străinii cine a fost și cine este. Crețu și Chiricheș sigur l-au prins jucând (n.r. râde)”, a mai spus Mihai Stoica.