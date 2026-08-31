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Mirel Rădoi (45 de ani) nu mai este antrenorul celor de la Gaziantep FK. Antrenorul român s-a despărțit de echipa din Turcia în mod oficial în cursul zilei de luni, după doar trei etape scurse din noul sezon de SuperLig. Acest moment s-a produs ca urmare a înfrângerii suferite pe teren propriu în fața celor de la Rizespor, scor 1-2.

Unul dintre șefii de la Gaziantep FK, doar cuvinte de laudă la adresa lui Mirel Rădoi după despărțire

În primele trei runde din noua stagiune, gruparea din Gaziantep a înregistrat o victorie, un egal și o înfrângere. Astfel, ea are în prezent patru puncte și se află pe locul 10 în clasament. prin intermediul unui comunicat oficial publicat pe rețelele de socializare: „Dorim să îi mulțumim lui Mirel Rădoi și valoroasei sale echipe pentru dăruirea și contribuțiile lor aduse clubului nostru pe parcursul mandatului lor și le urăm sincer succes în următoarea etapă a carierei lor”.

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De ce a plecat, de fapt, Mirel Rădoi de la Gaziantep FK

La scurt timp, Dagdeviren Guney, vicepreședintele lui Gaziantep FK, a postat pe , fostul Twitter, un mesaj cu privire la acest subiect. Omul de afaceri a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mirel Rădoi și a lăsat de înțeles că această ruptură s-a produs din simplul motiv că antrenorul român avea o viziune diferită față de conducerea clubului vizavi de cum ar trebui să se lucreze pentru îndeplinirea obiectivelor echipei.

„Nu exagerez cu nimic când spun că este unul dintre cele mai bine conturate caractere cu care am lucrat vreodată. Totuși, să spunem că uneori pur și simplu sinergia nu funcționează. Mult noroc, om frumos. Despărțirile fac și ele parte din iubire”, a fost mesajul transmis cu această ocazie de unul dintre șefii de la Gaziantep FK.

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Această reacție a lui Dagdeviren Guney este cu atât mai surprinzătoare cu cât de-a lungul în presa din Turcia au apărut frecvent informații referitoare la faptul că tehnicianul român ar fi avut o relație în principiu destul de tensionată cu oamenii din conducerea clubului.