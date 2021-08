De ce a plecat Papu Gomez de la Atalanta: „Antrenorul a vrut să mă bată“. Răspunsul lui Gasperini

În ianuarie 2021, Papu Gomez o părăsea pe Atalanta pentru Sevilla, după şase ani şi jumătate petrecuţi la Bergamo. Mutarea a surprins, pentru că argentinianul era nu doar un jucător important pe teren, ci şi căpitanul echipei.

De ce a plecat Papu Gomez de la Atalanta: „Antrenorul a vrut să mă bată“

Într-un interviu recent, acordat publicaţiei „La Nacion“, jucătorul de atac a dezvăluit care au fost motivele pentru care a ales să plece din Italia în iarnă. „Trebuia să plec. Aşteptam nişte scuze din partea antrenorului, scuze care nu au venit niciodată“.

„Nu am ascultat o indicaţie tactică, în meciul de Liga Campionilor cu Midtjylland“, a recunoscut argentinianul. „Mai erau 10 minute de joc în prima repriză şi mi-a spus să joc pe dreapta, deşi o făceam foarte bine pe stânga. Aşa că i-am spus că nu mă mut pe dreapta.

Faptul că am făcut asta în mijlocul jocului, cu atâtea camere pe mine… Normal că s-a enervat. Ştiam că mă va schimba la pauză, ceea ce a şi făcut. Dar în vestiar, a depăşit orice limită şi a încercat să mă agreseze fizic“, a povestit Papu Gomez.

„A vrut să mă lovească şi în acel moment am spus stop. Poţi să mă cerţi, dar nu accept agresiunea fizică. Am cerut o întâlnire cu preşedintele clubului şi i-am spus că nu am nicio problemă să continui, că îmi asum greşeala: în calitate de căpitan nu au fost un exemplu bun pentru colegi. Dar i-am spus preşedintelui că antrenorul trebuie să îmi ceară scuze. Şi i-am mai spus că el, în calitate de preşedinte, nu poate accepta ca antrenorul echipei să agreseze jucătorii.

În ziua următoare, s-a strâns toată echipa, iar eu mi-am cerut scuze în faţa antrenorului şi a colegilor. Dar nu am primit nimic din partea lui Gasperini. Şi atunci, ce ar fi trebuit să înţeleg? ce am făcut eu era rău şi ce-a făcut el era bine?

Atunci a început totul. L-am anunţat pe preşedinte că nu vreau să mai rămân la Atalanta şi să lucrez cu Gasperini. Mi-a spus că nu mă lasă să plec. Au apărut problemele pentru mine, am fost exclus din lot şi mă antrenam cu echipa a doua.

A fost urât! După şapte ani, au renunţat la mine, după tot ce am făcut pentru club. Şi totul pentru că preşedintele nu a avut ‘curajul’ să îi pună pe antrenor să-şi ceară scuze.

Nici nu au vrut să mă lase să plec la vreun club italian, pentru că şi-ar fi întărit adversarii, au spus. Au venit nişte oferte de prin Arabia şi SUA şi voiam să mă trimită acolo. Norocul meu că a venit oferta de la Sevilla.

Suporterii Atalantei nu ştiu ce s-a întâmplat atunci. Acum am povestit prima dată, iar fanii află adevărul. Pentru că merită şi merit şi eu. Am dispărut de la Atalanta şi cred că oamenii din club au vrut să mă facă pe mine principalul vinovat“, a declarat Papu Gomez pentru sursa citată.

Reacţia lui Gasperini

La scurt timp după apariţia interviului lui Papu Gomez în presa din Argentina, Gian Piero Gasperini a oferit replica în Gazzetta dello Sport.

Antrenorul a spus că Papu Gomez a fost cel care a încercat să pornească un conflict fizic. „Comportamentul şi atitudinea lui Gomez, atât pe teren, cât şi în afara lui, au devenit inacceptabil pentru preşedinte şi pentru coechipieri.

Cel care a sărit la bătaie a fost el, nu eu, dar adevăratul motiv pentru care a plecat de la Bergamo a fost lipsa de respect pentru patronii clubului. Sper că Gomez va continua să strălucească pe teren, cum o făcea la Atalanta“.

Antecedentele lui Gasperini

Gian Piero Gasperini este cunoscut drept un antrenor vulcanic şi a creat probleme în trecut. În februarie 2021, a scos un jucător de la un control doping inopinat şi l-a trimis la antrenament. În cele din urmă, medicul Atalantei a reuşit să aplaneze conflictul cu inspectorii antidoping şi fotbalist a fost testat, dar Gasperini riscă în continuare sancţiuni din acest motiv.

Mai mult, în 2019, la un meci dintre Atalanta şi Sampdoria, Gasperini a fost trimis în tribune de arbitrul întâlnirii. La ieşirea de pe stadion antrenorul Atalantei l-a împins pe vicepreşedintele echipei adverse.