De ce a plecat Tony subit de la Poli Iași! Dezvăluirea lui Cornel Șfaițer: „I-am spus de 3-4 ori să continue”

Deși a produs una dintre surprizele începutului de sezon, reușind să câștige pe terenul campioanei FCSB, Poli Iași a suferit în etapa a opta un , unde a fost învinsă cu 6-2 de formația antrenată de Marius Măldărășanu. Acest rezultat a dus și la .

Cornel Șfaițer a încercat să îl convingă pe Tony să rămână la Poli Iași

Tony era văzut drept varianta ideală pentru banca celor de la Poli Iași la finalul sezonului trecut, dar fostul jucător de la CFR Cluj a rezistat doar opt etape în noul sezon al SuperLigii României. Tehnicianul și-a dat demisia de la clubul din Copou după eșecul 2-6 cu Hermannstadt, asta deși a primit suport din partea conducerii după acest rezultat.

În cadrul emisiuniii FANATIK SUPERLIGA, oficialul celor de la Poli Iași a dezvăluit că a insistat ca Tony să rămână la echipă, cu toată că eșecul de la Sibiu a fost unul rușinos pentru formația ieșeană.

„Am început sezonul cu un joc bunicel la Sepsi când am pierdut, am făcut joc bun cu Dinamo, cu Rapid, am bătut în Ghencea cu o prestație solidă și un joc dezastruos aș spune, o rușine, un rezultat rușinos la Sibiu, când, dacă vă uitați la statistici suntem bine, la posesie, la șuturi, la cornere, dar din păcate 2-6 este un rezultat rușinos. Nu mi-am recunoscut echipa.

Veneam după jocul de la Chiajna, când am fost și i-am felicitat personal, au fost jucători care nu au evoluat în ultimele etape și au avut o prestație solidă, un joc destul de agresiv, unul bun aș spune, nu mă gândeam că la Sibiu vom trage o asemenea rușine.

Eu am avut discuții cu Tony miercuri după-amiază și am vorbit și sâmbătă seară și duminică și luni și marți și miercuri. Decizia a fost doar a lui personală. Miercuri după-amiază i-am spus de vreo 3-4 ori să continue, mi-a zis că e opțiunea lui, decizia lui și i-am respectat-o. Nu sunt omul să mai pun o presiune în plus.

Echipa va avea o atitudine foarte bună în următorul meci, sunt sigur. Și Tony dacă rămânea, cred că echipa avea o altă abordare a jocului. Este un simpatic, Tony mi l-am asumat. Eu i-am dat OK-ul să aducă 2-3 portughezi. Teixeira nu l-am văzut decât la ultimele 3 jocuri și a marcat 3 goluri. La meciul de la Sibiu au fost niște greșeli individuale de la toți jucătorii. Și 7 schimbări dacă făcea Tony la pauză, cred că era același scor”, a declarat Cornel Șfaițer.

Adrian Mutu, la Poli Iași!? Cornel Șfaițer negociază venirea „Briliantului”: „Confirm după ce vorbesc cu el”

Tot în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Cornel Șfaițer a fost întrebat despre posibilii înlocuitori ai lui Tony da Silva la Poli Iași. Oficialul clubului a fost întrebat de moderatorul emisiunii, Cristi Coste, dacă Adi Mutu ar fi o soluție, iar acesta nu a negat.

„Nu vă ascund faptul că am doi antrenori care sunt pe listă. Până după amiază vom lua o decizie cel mai probabil. O să decid în cursul zilei de astăzi. Nu am vorbit încă cu ei. O să merg pe ideea de punct ochit, punct lovit.

(n.r. Este Adrian Mutu o variantă?) Nu vreau să auziți de la mine prima dată. Confirm după ce vorbesc cu el. În momentul în care voi purta negocieri, vă voi putea spune. Nu vreau să dau nume în acest moment, dar în cursul acestei după-amieze o să vorbesc personal.

Vreau să fie un antrenor care să aibă continuitate. Vreau să ne îndeplinim obiectivele. Ne gândim și la cupă, nu doar la campionat”, a explicat Cornel Șfaițer la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu a rămas fără echipă după despărțirea de CFR Cluj. Antrenorul ar putea acum să revină în Superliga României, întrucât mai multe echipe au rămas fără tehnician. Rămâne de văzut însă dacă va ajunge la o înțelegere cu cei de la Poli Iași.

În cariera sa, ”Briliantul” a mai stat pe banca celor de la FCU Craiova, Rapid București, Voluntari sau Neftçi Baku. Adrian Mutu a ocupat și funcția de selecționer al naționalei U21 a României în perioada 2020-2021.

