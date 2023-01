De ce a plecat Vali Gheorghe de la FCSB: „Voiam să joc și să mă simt important!”. Ce spune despre Gigi Becali

Valentin Gheorghe, transferat în 2021 la FCSB de la Astra Giurgiu, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, a plecat din lotul roș-albaștrilor după doar un sezon, , în Turcia. La o jumătate de an de la transfer, mijlocașul a dezvăluit motivele pentru care și a descris perioada petrecută în tabăra vicecampioanei.

Motivele pentru care Valentin Gheorghe a plecat de la FCSB: „Mi-am dorit să ajung la o echipă unde să mă simt important”

Valentin Gheorghe a înregistrat evoluții consistente în tricoul celor de la FCSB, însă mijlocașul român a fost cedat în cele din urmă la Umraniyespor, echipă promovată recent în primul eșalon al fotbalului din Turcia.

Fostul mijlocaș al Astrei, , după denunțarea unilaterală a contractului, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, a precizat că a vrut să meargă într-un campionat mai puternic și să joace mai mult.

„Așa am simțit. Mi-am dorit să merg într-un campionat mai puternic și Turcia are acest lucru plus că există o infrastructură sportivă mult mai solidă. Am avut evoluții bune la FCSB și mi-am dorit să plec la o echipă unde să mă simt important și să joc mai mult.

Am simțit că pot mai mult după acel meci cu Chindia, când am întors scorul, iar eu am marcat de două ori. Apoi n-am jucat! Dar nu-s supărat deloc pe ei. Ba chiar a fost o experiență frumoasă acolo”, a declarat Valentin Gheorghe, potrivit .

Turcii, care îi asigură lui Valentin Gheorghe un salariu de 25.000 de euro lunar, au opțiunea de a-l transfera definitiv pe mijlocașul de la FCSB. Dacă mutarea se va materializa, Gigi Becali va încasa 200.000 de euro.

„Asta nu știu (n.r. vor plăti turcii suma de transfer), mai e mult până atunci. Sper să am meciuri la echipă și să se bazeze pe mine. În caz contrar, voi căuta o altă formație tot aici care să plătească bani pentru mine”, a mai spus Valentin Gheorghe.

Valentin Gheorghe a găsit comparația dintre Gigi Becali și Ioan Nicolae: „Au investit foarte mulți bani”

Valentin Gheorghe a jucat la Astra Giurgiu în perioada iulie 2016 – iulie 2021, la clubul patronat de Ioan Niculae. După transferul la FCSB, mijlocașul a luat contact cu Gigi Becali.

până acum i-a comparat pe cei doi patroni. „Amândoi sunt foarte pasionați de fotbal, au investit foarte mulți bani.

Sunt două caractere diferite, dar îi apreciez pe fiecare și nu vreau să comentez ceea ce fac ei. E treaba dânșilor”, a declarat Valentin Gheorghe.

Valentin Gheorghe, felicitat de Mihai Stoica, după golurile din Turcia

Valentin Gheorghe a înscris două goluri în tricoul lui Umraniyespor. Mijlocașul român a înscris chiar la debutul în SuperLiga Turciei, în meciul 3-3 cu Fenerbahce și a punctat pentru formația sa și în cupă.

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, l-a felicitat pe Valentin Gheorghe după reușitele din Turcia. „Cu domnul MM (n.r. ai mai vorbit cu cei de la FCSB). M-a felicitat după ce am marcat.

Mai țin legătura cu jucătorii cu care am avut o relație mai strânsă. Repet, celor de acolo n-am nimic să le reproșez. Îmi doresc să ia campionatul FCSB, până la urmă e echipa mea. Le țin pumnii strânși, am văzut că au revenit. Îi urmăresc cu drag”, au fost cuvintele lui Valentin Gheorghe.

Valentin Gheorghe, despre întoarcerea la FCSB: „Dacă mă vor dori, voi reveni”

Totodată, Valentin Gheorghe a descris perioada petrecută în tricoul roș-albaștrilor și nu exclude varianta revenirii. „Să fiu sincer, foarte frumoasă. Primele 20 de meciuri n-am pierdut deloc.

Am avut acel debut într-un 6-0 cu Dinamo și nici acum nu pot să uit golul înscris. Erau 35.000 de spectatori. Superb.

Îmi doresc să joc cât mai mult aici. Deocamdată, am contract cu Steaua (n.r. – FCSB), iar dacă cei de acolo mă vor dori, voi reveni, dar nu cred că se pune problema. Eu de mic mi-am dorit să joc la Steaua, așa că nu m-ar deranja deloc să mai ajung acolo”, a mai spus Valentin Gheorghe.