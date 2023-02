De ce a primit un român o factură de 20.000 de lei la telefon: ”Are cineva un prieten care cumpără un rinichi?”

Cum s-a întâmplat, însă, ca bărbatul să se trezească cu o factură de 20.000 de lei la factura pentru telefonie? Aparent totul i se trage de la faptul că a fost plecat în Japonia și a folosit roamingul fără să știe, lucru pe care nu îl poate totuși explica, considerând că nu a fost avertizat corespunzător.

Factură de 20.000 de lei pentru un român

“Am fost în Japonia acum ceva timp, iar la scurt timp după aterizare primesc mesaj cum că am de plata peste 19.000 lei la roaming pentru aproximativ 200/300mb de internet. La întoarcere am făcut reclamație pentru care încă aștept un răspuns (aproape au trecut 30 de zile).

Serviciile mi-au fost suspendate de curând. Am vorbit de nenumărate ori cu diferiți angajați, iar de fiecare dată aud altă procedură. Unii mi-au spus sa amân plata, alții că n-am ce să fac și dacă se dovedește că e vina mea voi plăti și penalitățile (care până acum s-ar calcula undeva la 2000+ lei/ 20€ pe zi), ultimul angajat mi-a spus ca nu trebuie sa fac nimic până nu primesc răspuns, altul mi-a spus că apare in sistem reclamația și că tot la fel, trebuie doar să aștept.

a spus că pe contul meu limita de 50€ nu e activată/a fost dezactivată, iar telefonul meu s-a conectat cumva și le-a făcut consum și că trebuie să plătesc (același angajat care mi-a și făcut reclamația în sistem). Din partea mea nu înțeleg de ce nu s-a oprit la 1/2 miliarde €.

Nu îmi amintesc să fi dezactivat nicio limită, singurul mod prin care s-ar fi putut întâmpla acest lucru ar fi în aplicație, pentru că nu am sunat sau dat vreun mesaj de dezactivare. În plus, dacă aș fi dezactivat acel buton de limitare, mi se pare ireal să nu existe totuși o limită la 200/300€ și să se poată ajunge la 4000€ în câteva zeci de minute. Îmi este imposibil să plătesc așa sumă de bani, poate doar dacă îmi vând casa. Iar dacă se aplică și penalitățile de 20€/zi devine un loop în care factura crește continuu, iar eu nu voi avea niciodată bani suficienți pentru achitare.

Menționez că nu am primit nimic altceva în afara mesajului cu ești in Japan, iar mai apoi suma de plată. Am mai făcut consum roaming de 200/300€, dar atunci a fost intenționat și a trebuit sa confirm telefonul continuarea utilizării. + de la depunerea reclamației primesc 10+ mesaje când intru în altă țară. Aș fi foarte recunoscător dacă printre voi există cineva cu “, a mai transmis bărbatul.

Situația nu a fost rezolvată complet nici măcar după două luni de zile, deși românului i-a mai fost scăzut din suma pe care trebuie să o plătească. “Rezumatul poveștii e că după 2 luni de așteptare, generoșii domni de la Telekom în condițiile în care mesajul de Bon Voyage a fost transmis cu o întârziere de 59 de secunde din motive tehnice au decis ajustarea costului generat de sesiunea de date înregistrată în intervalul orar 12:53:59 – 12:55:21, respectiv suma de 1835,59 lei. Deci acum mi-a mai rămas să plătesc rezonabila sumă de 17958 lei”, a transmis bărbatul.

”Deci acum mi-a mai rămas să plătesc rezonabila sumă de 17958 lei. Explicația companiei e că înainte cu 3 luni mi-am dezactivat pragul valoric în roaming, rămânând dezactivat până când am ajuns în Japonia. Nu comentez faptul că ajunge să dai de un buton ca să poți consuma legal valoarea unei mașini în 5 minute. Nu comentez nici că la digi (unde am fost nevoit să-mi deschid abonament după ce mi-au fost suspendate serviciile) dacă vrei să ridici pragul, valoarea maximă pe care o poți seta e 200€. Totuși privesc și partea bună că au fost băieți și nu l-au oprit la 100/200K€. Realist vorbind, nu e imposibil să modifici o astfel de setare din greșeală dacă ți se deschide telefonul în buzunar, iar cei de la Telekom, ca niște escroci profesioniști, în mesaj îți vor scrie că serviciul a fost modificat cu succes, că știi tu ce serviciu.

În orice caz, nu mi se pare corect ca la un abonament de 8 euro să poți face cost suplimentar cu 50000% mai mare decât valoarea lui fără să te întrebe cineva dacă ești normal la cap la fiecare 100 de euro”, a completat românul ”păgubit”.

”Are cineva un prieten care cumpără rinichi? PS pentru cei ce spun că dacă am fost în Japonia sunt automat bogat: tot ce am cheltuit în 2 săptămâni (avion/hostel inclus) a fost aprox. 1600€. Pentru mai mult context, anul trecut am absolvit facultatea, deci vă dați seama că deja sunt cel puțin miliardar.PS 2 pentru cei care îmi vor explica cât de idiot pot să fiu că nu mi-am scos cartela cu 5 luni înainte să plec în Japonia și că ei de când sunt mici fac asta: până acum am folosit roamingul doar în EU și eram obișnuit cu asta, nu mă gândeam eu vreodată să pot fi jefuit în așa hal pentru 200 MB de net. Da, știu că a fost o decizie proastă și că îmi asum, dar tot nu mi se pare ok că e legal să facă asta clienților”, a concluzionat bărbatul.