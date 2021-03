Andreea Antonescu a fost eliminată de la „Survivor România” 2021 în ediția de duminică, 21 martie, iar acum a vorbit despre problema la ochi, pentru care este nevoită să poarte lentile de contact. În timpul competiției, vedeta era nevoită să și le dea jos constant pentru a nu le pierde.

Jumătatea trupei Andre se află într-o cameră de hotel din Republica Dominicană și urmează să se întoarcă în România în câteva zile. Pe de o parte, artista este dezamăgită că a fost eliminată, iar pe de altă parte așteaptă cu nerăbdare să-și revadă fetița, Sienna.

În cele câteva săptămâni petrecute la celebrul reality show, Andreea Antonescu nu a scăpat de conflictele cu colegii de echipă, Sebastian și Zanni, care au criticat-o pentru performanțele sportive slabe.

De ce a purtat Andreea Antonescu lentile de contact la Survivor România. Ce probleme are artista

Andreea Antonescu are probleme cu vederea, motiv pentru care este nevoită să poarte lentile de contact, lucru care i-a creat dificultăți în perioada petrecută la „Survivor România”. Cântăreața a fost nevoită să și le dea jos în anumite momente ca să nu le piardă în apă sau pe traseu, iar medicul se asigura întotdeauna că și le pune la loc la finalul probelor.

„Da, eu am avut lentile de contact, sunt lentile cu dioptrii și atunci nu vedeam fără ele. Exista posibilitatea ca eu să le pierd în apă sau pe trasee, sau din cauza nisipului. Dar domnul doctor Teo avea tot timpul grijă ca eu să am lentilele la ochi când ies din apă”, a declarat Andreea Antonescu la „Teo Sho” de la Kanal D.

De asemenea, Andreea Antonescu a fost criticată pentru faptul că a venit în competiție cu gene false la ochi, când ar fi trebuit să le dea jos. Artista a explicat că a aflat din scurt că va merge la competiția sportivă și nu a avut timp să se ocupe de toate aspectele.

„Pe de altă parte, am avut și gene, pentru că voi cei din culise știți foarte clar că eu am aflat de la participarea la Survivor România într-o zi de luni, iar eu vineri eram deja în Dominicană. Primul lucru a fost să-mi dau jos unghiile și n-a avut timp să mă ocup și de toate celelalte. Foarte mult m-am bucurat, dar n-am putut să pun tpate detaliile la punct. Am renunțat la ce știam că este absolut primordial”, a mai spus fosta Faimoasă.

Andreea Antonescu a fost eliminată de la Survivor România

În ediția de duminică seară, Andreea Antonescu a părăsit reality show-ul de la Kanal D, după ce colegii ei au nominalizat-o pentru eliminare pe criterii sportive. Artista nu a fost surprinsă de acest lucru, dar și-ar fi dorit să mai rămână o vreme alături de colegii ei.

„Mă simt foarte bine, s-a încheiat aici, s-a încheiat. Consider că am mai pus o temelie, femeia care am devenit. Pe de o parte sunt ușor tristă pentru că m-am simțit destul de bine în ciuda unor discuții, dar mă simt bine pentru că îmi este enorm de dor de fetița mea și atunci cam de asta este vorba. Nu aș putea purta pică pe cineva”, a declarat Andreea Antonescu la „Survivor România”, înainte de a-și lua la revedere de la Faimoși.

