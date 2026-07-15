De ce a rămas Florin Tănase, de fapt, la FCSB! Destăinuirile căpitanului: „Sunt împăcat”

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Florin Tănase (31 de ani) s-a numărat printre fotbaliștii care au prezentat noul echipament al FCSB-ului. Căpitanul roș-albaștrilor a oferit și câteva explicații și a explicat de ce a ales să continue la clubul lui Gigi Becali.

Adevăratul motiv pentru care Florin Tănase continuă la FCSB

Florin Tănase, Ronny Labonne, Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu au fost fotbaliștii de la FCSB care Căpitanul fostei campioane a îmbrăcat tricoul albastru, cel pe care FCSB îl va folosi la meciurile de pe teren propriu. „Este un echipament frumos, special. Are culorile cele mai iubite din această țară – roșu, albastru – și am adăugat galbenul. Noi suntem cea mai iubită din România și în diaspora. Nu am cerut eu să prezint echipamentul de acasă, mi l-au oferit cei de aici. Pe acesta l-aș fi ales.

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Sunt împăcat că am rămas aici. Am simțit să rămân, nu să plec așa departe. Sunt împăcat. Sper să ne poarte noroc. Cel de anul trecut nu prea a făcut-o, chiar dacă la începutul sezonului credeam că o să avem un parcurs cel puțin la fel de bun ca cel din sezonul precedent. Echipamentul e la cel mai înalt nivel, acum trebuie și noi să ne ridicăm la un nivel înalt. Am văzut și echipamentele rivalilor și nu cred că putem compara.

FCSB în fiecare an e favorită la titlu. E în ADN-ul clubului și e greu să schimbi lucrul acesta. Noi pornim în fiecare an ca favoriți la titlu, dar rămâne să dovedim pe teren. Au fost ani în care am avut un lot numeros și bun și nu am reușit să câștigăm. Anul acesta este mai diferit și sperăm, chiar dacă multă lume nu ne dă șanse”, a declarat Florin Tănase.

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Florin Tănase „negociază” transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Gigi Becali vrea să dea lovitura în acest mercato și este foarte aproape să îl transfere la FCSB pe unul dintre fotbaliștii săi preferați, Denis Drăguș. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . „Nu știu dacă e greu de adus Drăguș. Nu eu negociez cu el, ci domnul Becali. Eu știu că el are contract acolo, un salariu foarte mare și atâta tot. Mă așteptam să câștige Spania. Te încântă când vezi niște jucători ca cei din echipa Franței, dar s-a dovedit că jucătorii care joacă unul pentru celălalt sunt mai puternici decât individualitățile”, a adăugat căpitanul roș-albaștrilor.

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Daniel Bîrligea vrea să ia un nou titlu în noul echipament

După două campionate la rând câștigate, FCSB a dezamăgit în stagiunea precedentă. Echipa lui Marius Baciu a terminat doar pe locul 8, dar a reușit in extremis calificarea în preliminariile Conference League. Daniel Bîrligea speră ca noul echipament să le poarte noroc și să termine din nou SuperLiga pe primul loc.

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„Eu zic că poate fi echipamentul de titlu. Este ceva nou. Cu siguranță ne vom lupta la titlu. I-am simțit pe colegi foarte motivați, foarte încrezători și s-au antrenat bine, la maxim. A fost un pic greu de urmărit Campionatul Mondial. Meciurile erau la niște ore diferite, dar cât am putut să vedem, am văzut. Îmi place mult Haaland. Nu contează unde sau de unde, el o bagă în plasă și asta e cel mai important. Am nevoie de competiție pentru a da mai mult. Toți trebuie să avem colegi care trag de la noi tot ce putem. Avem nevoie de jucători, chiar și de atacant”, a transmis Daniel Bîrligea.