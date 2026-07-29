Sport

De ce a ratat Rapid una dintre principalele ținte dorite de Pancu. Avem toate cifrele

Internaționalul dorit de Pancone în Giulești a preferat să joace în liga a doua. Din ce motiv a picat transferul dorit de antrenorul român.
Mihai Dragomir
29.07.2026 | 11:15
De ce a ratat Rapid una dintre principalele tinte dorite de Pancu Avem toate cifrele
EXCLUSIV FANATIK
Cum a căzut, de fapt, mutarea jucătorului dorit de Daniel Pancu la Rapid. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Rând pe rând, toate țintele de achiziții dorite de antrenorul Daniel Pancu la Rapid București au picat. Jucătorii doriți de la CFR Cluj, portarul Mihai Popa și stoperii Sheriff Sinyan și Marian Huja, au refuzat să-l urmeze pe Pancone în Giulești după plecarea tehnicianului de la Cluj, din vară, jucătorii fiind nemulțumiți de ofertele „vișiniilor”. O altă țintă principală de achiziții a lui Pancu, mijlocașul Rareș Ilie, nu va ajunge în „vișiniu”.

Rapid nu i-a putut plăti salariul cerut de Rareș Ilie

Fotbalistul a trecut de la gruparea franceză de primă ligă OGC Nice în Italia, la Mantova, în Serie B, campionat unde evoluase deja în tricoul celor de la Empoli. Rareș Ilie și-ar fi dorit să vină la Rapid București, însă giuleștenii nu au putut să-i satisfacă pretențiile materiale. Ilie câștiga 400.000 de euro pe an la Nice și ar fi fost dispus să renunțe la maximum 100.000 de euro pentru a juca în Giulești.

ADVERTISEMENT

Rapid i-a spus însă jucătorului că poate să susțină maximum 200.000 de euro pe an, astfel că mutarea a picat. Drept urmare, Ilie, care era sub contract cu Nice până în 2027 și reluase pregătirile alături de echipă în vara acestui an, și-a căutat altă echipă, francezii nedorind să-l mai țină în lot. Aceștia l-au cedat definitiv acum la Mantova, cu care a semnat un contract valabil trei ani. Rareș Ilie se află deja sub comanda antrenorului Francesco Modesto în cantonamentul de la Sirmione.

Rareș Ilie are o cotă de 1,2 milioane euro

Născut pe 19 aprilie 2003, la București, Rareș Ilie s-a format în capitală, la FC Juniorul, Metaloglobus și Rapid. Giuleștenii l-au vândut la Nice în 2022, pentru 4 milioane de euro. Mijlocașul ofensiv nu s-a impus însă la francezi, care l-au împrumutat, pe rând, la Maccabi Tel Aviv (Israel), Lausanne (Elveția), Catanzaro și Empoli (Italia).

ADVERTISEMENT
Scădere bruscă în sondaje pentru Péter Magyar: Cum a zdruncinat „Afacerea Judit Polgár”...
Digi24.ro
Scădere bruscă în sondaje pentru Péter Magyar: Cum a zdruncinat „Afacerea Judit Polgár” scena politică de la Budapesta

În această vară, înainte de trecerea la Mantova, fotbalistul a fost aproape de a semna cu Apoel Nicosia, însă mutarea a căzut după ce trupa cipriotă nu a reușit să-i ofere un salariu de 30.000 de euro pe lună. În ceea ce o privește pe Rapid, Daniel Pancu își manifestase public dorința de a lucra cu Rareș Ilie la formația de sub Podul Grant.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa...
Digisport.ro
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa Mondială! FIFA e așteptată să ia marea decizie

Cifrele lui Rareș Ilie

Mihai Iosif a fost antrenorul care a readus Rapidul în Superliga României. Pe lângă această performanță, Miță a promovat foarte mulți jucători tineri în echipa de start a giuleștenilor: Rareș Ilie, Horațiu Moldovan sau Dragoș Albu, care au ajuns să fie nume importante în fotbalul românesc. Cel mai mare potențial l-a avut Rareș Ilie, care părăsea Rapid în vara anului 2022 pentru suma de 4.000.000 de euro.

ADVERTISEMENT
  • 14 meciuri și 3 goluri la naționalele de juniori ale României
  • 15 meciuri și 3 goluri la naționala de tineret a României
  • 60 de meciuri, 9 goluri și 12 pase de gol pentru Rapid
  • 41 de meciuri în Serie B
  • 29 de meciuri în prima ligă elvețiană
  • 6 meciuri în elita Franței
  • 5 în prima divizie a Israelului
El este antrenorul care a transformat-o pe Levski Sofia! Filipe Coelho are o...
Fanatik
El este antrenorul care a transformat-o pe Levski Sofia! Filipe Coelho are o misiune infernală
Universitatea Craiova – Levski Sofia, LIVE VIDEO în Champions League, turul II preliminar,...
Fanatik
Universitatea Craiova – Levski Sofia, LIVE VIDEO în Champions League, turul II preliminar, manșa retur. Probleme de lot pentru olteni. Patru jucători ratează meciul!
Universitatea Craiova îi dă o lovitură lui Adrian Mititelu! A transferat unul dintre...
Fanatik
Universitatea Craiova îi dă o lovitură lui Adrian Mititelu! A transferat unul dintre cei mai promițători juniori de la FCU: „Sper să nu mai avem parte de asta!“. Exclusiv
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Rareș Burnete pleacă de la Lecce
iamsport.ro
Rareș Burnete pleacă de la Lecce
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!