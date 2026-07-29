De ce a ratat Rapid una dintre principalele ținte dorite de Pancu. Avem toate cifrele

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Rând pe rând, toate țintele de achiziții dorite de antrenorul Daniel Pancu la Rapid București au picat. Jucătorii doriți de la CFR Cluj, portarul Mihai Popa și stoperii Sheriff Sinyan și Marian Huja, au refuzat să-l urmeze pe Pancone în Giulești după plecarea tehnicianului de la Cluj, din vară, jucătorii fiind nemulțumiți de ofertele „vișiniilor”. O altă țintă principală de achiziții a lui Pancu, mijlocașul Rareș Ilie, nu va ajunge în „vișiniu”.

Rapid nu i-a putut plăti salariul cerut de Rareș Ilie

Fotbalistul a trecut de la gruparea franceză de primă ligă OGC Nice în Italia, la Mantova, în Serie B, campionat unde evoluase deja în tricoul celor de la Empoli. Rareș Ilie și-ar fi dorit să vină la Rapid București, însă giuleștenii nu au putut să-i satisfacă pretențiile materiale. Ilie câștiga 400.000 de euro pe an la Nice și ar fi fost dispus să renunțe la maximum 100.000 de euro pentru a juca în Giulești.

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Rapid i-a spus însă jucătorului că poate să susțină maximum 200.000 de euro pe an, astfel că mutarea a picat. Drept urmare, Ilie, care era sub contract cu Nice până în 2027 și în vara acestui an, și-a căutat altă echipă, francezii nedorind să-l mai țină în lot. Aceștia cu care a semnat un contract valabil trei ani. Rareș Ilie se află deja sub comanda antrenorului Francesco Modesto în cantonamentul de la Sirmione.

Rareș Ilie are o cotă de 1,2 milioane euro

Născut pe 19 aprilie 2003, la București, Rareș Ilie s-a format în capitală, la FC Juniorul, Metaloglobus și Rapid. Giuleștenii l-au vândut la Nice în 2022, pentru 4 milioane de euro. Mijlocașul ofensiv nu s-a impus însă la francezi, care l-au împrumutat, pe rând, la Maccabi Tel Aviv (Israel), Lausanne (Elveția), Catanzaro și Empoli (Italia).

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În această vară, înainte de trecerea la Mantova, fotbalistul a fost aproape de a semna cu Apoel Nicosia, însă mutarea a căzut după ce trupa cipriotă nu a reușit să-i ofere un salariu de 30.000 de euro pe lună. În ceea ce o privește pe Rapid, la formația de sub Podul Grant.

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Cifrele lui Rareș Ilie

Mihai Iosif a fost antrenorul care a readus Rapidul în Superliga României. Pe lângă această performanță, Miță a promovat foarte mulți jucători tineri în echipa de start a giuleștenilor: Rareș Ilie, Horațiu Moldovan sau Dragoș Albu, care au ajuns să fie nume importante în fotbalul românesc. Cel mai mare potențial l-a avut Rareș Ilie, care părăsea Rapid în vara anului 2022 pentru suma de 4.000.000 de euro.

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