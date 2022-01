De ce a refuzat Andrei Duban să-și mișcoreze stomacul în Turcia, ca pilotul Daniel Onoriu: “Am exclus din start”

În urmă cu aproape un an, Andrei Duban intra în sala de operație care avea să-i schimbe viața pentru totdeauna. Împins de problemele de sănătate și încurajat de cei dragi, actorul și-a micșorat stomacul și a slăbit peste 25 de kilograme într-un timp record. Andrei Duban ne-a povestit despre schimbările petrecute în viața lui și cum se simte de când poartă mărimea S la haine.

Andrei Duban începe anul în forță

După un an plin de încercări din punct de vedere profesional, lucrurile încep să se așeze pentru Andrei Duban. Artistul a recunoscut că, deși a început să urce pe scenă din nou, trebuie să susțină mai multe spectacole în aceeași zi, pentru a-și acoperi cât de cât cheltuielile. Una dintre cele mai mari dorințe ale lui Andrei Duban, pentru acest an, este să fie din nou angajat la Teatrul Național.

”Pentru mine, ca și cap de familie, îmi doresc ca și anul acesta să pot să îmi cresc familia în continuare și să ne asigurăm că nu ne lipsește nimic, să avem de lucru… Mi-aș dori tare mult să mă întorc la Teatrul Național, ca angajat, acolo unde am debutat după ce am terminat facultatea și unde am lucrat peste 15 ani. Am o mare bucurie că pe 22 vom începe din nou să jucăm piesa ”Iubito, îți rămân dator”, scrisă special pentru mine și Grațiela. Suntem nevoiți să îl jucăm de două ori într-o zi, ca să ne putem acoperi cheltuielile, cât de cât.”, a povestit Andrei Duban.

Cum se simte Andrei Duban la un an de la operația de micșorare a stomacului

La aproape un an de la operația de micșorare a stomacului, în urma căreia a pierdut mai bine de 25 de kilograme, artistul spune că viața i s-a schimbat total. Andrei Duban recunoaște că, pe lângă starea sa de sănătate care i s-a îmbunătățit considerabil, cea care mai benificiează de noua sa formă fizică este și care este extrem de mândră de rezultate.

”Urmează să se împlinească un an de când am făcut operația și pot spune, cu adevărat, că doctorul Sorin Velici mi-a schimbat complet viața. Cred că am întinerit 20 de ani, pentru că toate funcțiile organismului s-au refăcut, pentru că nu mai am grăsime pe organele interne, pe vasele de sânge.

Principalul beneficiar este Grați, pentru că nu mai sforăi noaptea, ea se bucură cel mai tare. Analizele mi-au ieșit ca de bebeluș, adică nu aveam rezultate așa bune la analize, nici în liceu. E ca și cum aș fi cărat un omuleț de 25 de kilograme în spate mereu. Aveam probleme și de respirație, aveam un început de astm bronșic. ”, a mai spus artistul.

De ce a refuzat Andrei Duban să-și mișcoreze stomacul în Turcia, ca Daniel Onoriu

Operația de micșorare a stomacului i-a adus lui Andrei Duban și mai multă încredere în el și recunoaște, cu mândrie, că a ajuns să poarte mărimea S la haine.

” Mi-am recăpătat încrederea în mine și pot spune că este o plăcere extraordinară. Doar cine n-a trecut prin suta de kilograme nu o să înțeleagă cum e să intri în magazin și să ai curajul să ceri mărimea S. E cu totul altceva. Am început să am grijă de cum arăt, de cum combin hainele, eu care, până acum, îmi luam un trening negru pe mine și asta era. Am început să le asortez, că…la manechine, se poate.”, a mai povestit Andrei Duban.

Andrei Duban: ”Nu m-aș mai putea vedea vreodată la o sută de kilograme”

Actorul spune că a existat un set de reguli pe care l-a respectat după intervenție. Ba mai mult, Andrei Duban recunoaște că, deși avea ocazia de , el a eliminat încă de la început această opțiune.

A post shared by

”Nu cred că m-aș mai putea vedea vreodată la suta de kilograme, niciodată. Oricum, stomacul imediat îmi dă semnale dacă am atins limita, mă doare imediat. Nu mai pot să beau, de exemplu, băuturi acidulate, nu mai ies la șpriț. Mai am pofte la băuturi carbogazoase, dar le las să se liniștească puțin și beau câteva guri. Norocul meu e că nu prea sunt băutor de bere.

Într-adevăr, dacă respecți anumite reguli, nu prea are de ce să îți revină stomacul la normal sau să ai alte probleme. Mie mi-a fost frică să mă operez în Turcia și am exclus din start. Însă totul este ok, dacă respecți anumite reguli și îți asculți organismul. Acum mănânc puțin și bun.”, a mai declarat artistul pentru FANATIK.

Răsfăț cu limită de sărbători pentru Andrei Duban

Salată bouef, sarmale, cozonac – toate au reprezentat o tentație pentru Andrei Duban. Actorul recunoaște că, dacă până acum devora tot ce era pe masa de Crăciun,în prezent, și dacă ar fi vrut, nu ar mai fi putut.

”De Crăciun am stat acasă și au venit finii la noi. Imediat după Crăciun am plecat la Londra, unde am îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că, în noaptea de Revelion, am lucrat și eu, și Grațiela, la o cramă românească. În schimb, din punct de vedere gastronomic, sărbătorile au fost o provocare, dar pot să spun că mi-am făcut plăcerile cu limită. Am mâncat puțină salată de boeuf. Dacă mâncam mai mult de două linguri nu mai ajungeam la sarmale, dar am făcut pauză între ele, peste vreo două ore am mâncat sarmale, am reușit să mânânc doar două, pentru că mi-au umplut imediat instalația. Și abia la următoarea masă am reușit să îmi fac eterna plăcere a cozonacului cu vin roșu.” a spus Andrei Duban pentru FANATIK.

Operația de micșorare de stomac, la modă printre vedetele din România

În luna martie a anului 2021, Andrei Duban a trecut prin operația de micșorare a stomacului, în urma unor investigații amănunțite. În ultimul timp, însă, mai multe vedete din România au apelat la această metodă pentru a ajunge la greutatea ideală, iar printre acestea se numără Raluca Bădulescu, Ozana Barabancea, Feli, Adina Bourceanu și Teo Trandafir.

Și pilotul Daniel Onoriu a suferit, la finalul anului 2021, o intervenție de micșorare a stomacului, însă, la scurt timp de la intervenție, a ajuns în stare critică în spital. Onoriu a apelat la medicii din Turcia pentru intervenție, iar familia acuză clinica respectivă de malpraxis. În prezent,