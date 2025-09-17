De ce a refuzat Călin Georgescu să i se toarne ceai la întâlnirea conspirativă cu Horațiu Potra. Dezvăluiri din rechizitoriu

Procurorii de la Parchetul General au documentat în amănunt întâlnirea dintre Călin Georgescu și Horațiu Potra, Eugen Sechila, alături ”locotenenții” acestora, care a avut loc în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, la un centru de echitație din Ciolpani, Ilfov.

Călin Georgescu a organizat și controlat întâlnirea conspirativă de la Ciolpani

Oamenii legii susțin că ”momentul întâlnirii (…) prezintă o importanță deosebită în contextul în care aceasta are loc imediat după reîntoarcerea lui Horațiu Potra în România (din Congo, n.r.)”.

”Ședința de lucru” a avut loc la o zi după , iar procurorii arată că Potra și Georgescu au pus în discuție un plan prin care persoane cu pregătire militară sau capacități operative specific să desfășoare acțiuni de protest violente, pentru data de 8 decembrie 2024.

Rechizitoriul nu include detaliile discuțiilor, pentru simplul motiv că toți cei care nu au făcut parte din presupusa consiprație au fost îndepărtați din cameră. Documentul descrie un regim de confidențialitate strictă impusă chiar de Călin Georgescu, suveranistul fiind cel care a condus întreaga întâlnire.

Ce le-a spus procurorilor femeia care a vrut să-i toarne ceai lui Călin Georgescu

Un episod concludent a fost relatat de una dintre angajate, care a fost pur și simplu invitată să iasă din cameră, deși avea rol de gazdă a reuniunii.

”Relativ la declarațiile martorilor, se impune precizarea că, dacă în ceea ce îl privește pe martorul Jbara M. (patronul hergheliei), acesta a declarat cu ocazia audierii doar că nu cunoaște ce au discutat cei cinci, întrucât și-au dorit intimitate.

Martora D. Alexandra a precizat că a observat că toți cei prezenți erau stresați și preocupați și că și-a dat seama că discuțiile lor ar putea avea legătură cu anularea alegerilor, presupunere ce a fost întărită de comportamentul lor care, în momentul în care a intrat în încăpere, au tăcut brusc”, se arată în rechizitoriul din dosarul lui Călin Georgescu.

Femeia le-a povestit procurorilor că Georgescu a refuzat să i se toarne ceai în pahar tocmai pentru ca aceasta să părăsească mai repede încăperea. i-a făcut un semn deloc discret femeii, care a părăsit imediat încăperea.

Rechizitoriu: ”Călin Georgescu nu a lăsat-o să toarne în pahare și i-a făcut semn cu mâna”

”Tot sub aspectul comportamentului adoptat, martora a mai declarat și faptul că, în momentul în care a adus ceaiul, Călin Georgescu nu a lăsat-o să toarne în pahare și i-a făcut semn cu mâna că nu are nevoie de servire din partea sa.

În continuare, martora a întrebat dacă este nevoie să mai bage lemne în sobă în timp ce aceștia se aflau la masă, însă Georgescu Călin i-a făcut semn că nu este nevoie și că poate să plece”, se mai arată în rechizitoriu.

Cum explică procurorii gestul lui Călin Georgescu

Procurorii spun că Georgescu a încercat în permanență să controleze cine participă la întâlnire și cine poate fi prezent în apropiere.

”Refuzul lui Georgescu Călin de a permite turnarea ceaiului sau intervenția gazdei în orice fel arată nu doar faptul că întâlnirea avea un caracter confidențial, iar orice prezență neautorizată putea fi considerată un risc, ci și caracterul apăsător al atmosferei și starea de surescitare vădită a inculpatului Georgescu Călin, al cărui singur scop, din perspectiva prezenței sale în acel loc, era agregarea direcțiilor de acțiune viitoare”, mai spun procurorii.

Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de de suspecți, trimiși în judecată

Un număr de 22 de persoane au fost trimise în judecată de către Parchetul General, ca urmare a evenimentelor din 8 decembrie 2024, atunci când mai multe mașini care transportau arme și materiale pirotehnice au fost interceptate în apropiere de București.

În acest dosar, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de: tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.