De ce a refuzat Cătălin Cîrjan oferta de la Metalist Harkov: „Am avut puțin de gândit”. Cum au reacționat coechipierii din vestiarul lui Dinamo

Dinamo a primit o ofertă importantă pentru Cătălin Cîrjan din partea formației ucrainene Metalist Harkov, dar atât clubul, cât și fotbalistul, au decis să refuze. Prezent la conferința de presă înainte de partida pe care „câinii” o vor disputa duminică, de la ora 20:30, contra lui U Cluj, căpitanul lui Dinamo a dezvăluit de ce nu și-a dorit să plece în Ucraina.

Cătălin Cîrjan, dezvăluiri despre oferta de la Metalist Harkov

Cătălin Cîrjan susține că a refuzat oferta de la Metalist deoarece o astfel de mutare nu ar reprezenta un pas mare în față din punct de vedere fotbalistic. De asemenea, mijlocașul își dorește să câștige titlul alături de „câini”. „Au fost foarte multe știri, dar, sincer, gândul meu a fost tot la fotbal. Ce să zic, s-a vorbit foarte mult despre asta, că a fost o ofertă foarte bună, avantajoasă și pentru club. Am avut puțin de gândit, dar eu așa am fost crescut. Nu totul se rezumă la bani în viață, cel puțin asta cred eu și familia mea.

Nu cred că era un pas în față pe plan fotbalistic și, nu în ultimul rând, am făcut o promisiune suflării dinamoviste. Am spus că vreau să iau titlul și vreau să duc această promisiune la capăt. Asta îmi doresc. Vreau să dau tot ce am mai bun în aceste șase luni. Chiar simt că putem face asta. Suntem într-o poziție bună și îmi doresc din suflet ca suporterii să vină alături de noi la stadion și să luăm titlul.

(n.r. războiul din Ucraina a fost un motiv?) Situația este incertă acolo, dar clar că fotbaliștii care merg acolo cred că au o siguranță în plus. Nu m-am gândit foarte mult la asta. Am discutat cu mister (n.r. Zeljko Kopic), cu Andrei (n.r. Nicolescu), cu patronii și vreau să le mulțumesc și lor, pentru că am simțit că sunt lângă mine. Și ei simt că putem face o treabă bună în acest campionat. Cum am zis, sufletul meu e la Dinamo și vreau să termin acest campionat aici”, a afirmat căpitanul lui Dinamo la . .

Cum au reacționat coechipierii lui Cătălin Cîrjan după ce căpitanul lui Dinamo a refuzat oferta din Ucraina

Oferta refuzată de Cătălin Cîrjan a fost un subiect de glumă în vestiarul lui Dinamo. „Sunt fericit când vin oferte, pentru că munca mea este răsplătită. Nu totul este despre bani, nu m-am gândit la asta. În primul rând, acesta este obiectivul meu, să joc cu Dinamo în Europa. Foarte bucuroși sunt și colegii că nu am plecat, au fost și glume în vestiar. Strigau ‘Să vină banii’, dar, până la urmă, sunt foarte bucuroși.

Noi, în vestiar, simțim că putem câștiga titlul. Nu pot să spun că m-am gândit neapărat la imaginea mea. Pur și simplu asta am simțit, să rămân. Nu mi-am terminat treaba aici. Mai am multă treabă de făcut. Sincer să fiu, sunt fericit. Am primit foarte multe mesaje, simt iubirea suporterilor și sper să îi răsplătesc pe teren, cu jocul meu”, a spus mijlocașul. .