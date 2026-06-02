De ce a refuzat Cristina Neagu postul de la CSM București după retragere! Dezvăluirea făcută de oficialul echipei înainte de Final Four-ul din Liga Campionilor

Cristina Neagu a explicat de ce a ales să se îndepărteze de handbal după retragere. Cea mai mare handbalistă din istoria României și-a stabilit prioritățile.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
02.06.2026 | 10:47
EXCLUSIV FANATIK
Adevăratul motiv pentru care Cristina Neagu nu a rămas la CSM București după retragere
Cristina Neagu și-a dedicat trei decenii din viață handbalului, înainte de a se retrage la finalul sezonului 2024-2025. Multă lume se aștepta ca, odată ce a spus stop carierei sportive, să preia un rol oficial la CSM București. Managerul secției de handbal a formației din Capitală a explicat în exclusivitate pentru FANATIK de ce uriașa handbalistă pe care a dat-o România nici măcar nu s-a gândit la această opțiune.

Cristina Neagu este singura handbalistă din istoria sportului desemnată cea mai bună jucătoare a lumii de patru ori, în 2010, 2015, 2016 și 2018. Cu naționala României, după 17 ani dedicați reprezentativei, a cucerit două medalii de bronz, la Campionatul European din 2010 și la Campionatul Mondial din 2015. La turneul mondial din 2015 a fost desemnată atât cel mai bun inter stânga, cât și cea mai bună marcatoare a competiției, cu 63 de goluri.

La nivel de cluburi, a evoluat pentru HC Activ Ploiești, Rulmentul Brașov, Oltchim Râmnicu Vâlcea, Buducnost și CSM București. În 2015 a câștigat Liga Campionilor cu Buducnost, după ce mai jucase o finală cu Oltchim și una anterioară cu formația din Muntenegru. La acel turneu a fost și cea mai bună marcatoare a competiției, cu 102 goluri.

Înainte de Final Four-ul de la Budapesta, acolo unde CSM București se va bate pentru calificarea în marea finală și, de ce nu, pentru cucerirea trofeului european, Răzvan Socolovici, managerul secției de handbal a formației din Capitală, a vorbit despre motivul pentru care Cristina Neagu nu a preluat o funcție oficială la echipă. Acesta a dat de înțeles că toată lumea și-ar dori ca, într-o zi, fosta mare handbalistă să ocupe un loc pe banca tehnică.

„Din punctul de vedere al discuțiilor pe care le-am avut cu Cristina Neagu, mi-a spus că are nevoie de un an de liniște. După 20 de ani de handbal la cea mai înaltă performanță, cred că este normal să îți dorești la un moment dat să faci o mică pauză, să faci Paștele în familie, iar de ziua de naștere să fii acasă cu cei dragi, nu în cantonament.

Deocamdată nu s-a pus problema unei astfel de colaborări. Probabil vom avea discuții cu Cristina dacă va dori să activeze în această zonă. Poate îi va plăcea să activeze ca antrenor”, a declarat Răzvan Socolovici în exclusivitate pentru FANATIK.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
