De ce a refuzat Cristina Neagu postul de la CSM București după retragere! Dezvăluirea făcută de oficialul echipei înainte de Final Four-ul din Liga Campionilor

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu și-a dedicat trei decenii din viață handbalului, înainte de a se retrage la finalul sezonului 2024-2025. Multă lume se aștepta ca, odată ce a spus stop carierei sportive, să preia un rol oficial la CSM București. Managerul secției de handbal a formației din Capitală a explicat în exclusivitate pentru FANATIK de ce uriașa handbalistă pe care a dat-o România nici măcar nu s-a gândit la această opțiune.

Adevăratul motiv pentru care Cristina Neagu nu a rămas la CSM București după retragere

Cu naționala României, după 17 ani dedicați reprezentativei, a cucerit două medalii de bronz, la Campionatul European din 2010 și la Campionatul Mondial din 2015. La turneul mondial din 2015 a fost desemnată atât cel mai bun inter stânga, cât și cea mai bună marcatoare a competiției, cu 63 de goluri.

ADVERTISEMENT

La nivel de cluburi, a evoluat pentru HC Activ Ploiești, Rulmentul Brașov, Oltchim Râmnicu Vâlcea, Buducnost și CSM București. În 2015 a câștigat Liga Campionilor cu Buducnost, după ce mai jucase o finală cu Oltchim și una anterioară cu formația din Muntenegru. La acel turneu a fost și cea mai bună marcatoare a competiției, cu 102 goluri.

Cristina Neagu și-a luat un an de pauză! Ce planuri are cea mai mare handbalistă din istoria României

, acolo unde CSM București se va bate pentru calificarea în marea finală și, de ce nu, pentru cucerirea trofeului european, Răzvan Socolovici, managerul secției de handbal a formației din Capitală, a vorbit despre motivul pentru care Cristina Neagu nu a preluat o funcție oficială la echipă. Acesta a dat de înțeles că toată lumea și-ar dori ca, într-o zi, fosta mare handbalistă să ocupe un loc pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT

„Din punctul de vedere al discuțiilor pe care le-am avut cu Cristina Neagu, mi-a spus că are nevoie de un an de liniște. După 20 de ani de handbal la cea mai înaltă performanță, cred că este normal să îți dorești la un moment dat să faci o mică pauză, să faci Paștele în familie, iar de ziua de naștere să fii acasă cu cei dragi, nu în cantonament.

ADVERTISEMENT

Deocamdată nu s-a pus problema unei astfel de colaborări. Probabil vom avea discuții cu Cristina dacă va dori să activeze în această zonă. Poate îi va plăcea să activeze ca antrenor”, a declarat Răzvan Socolovici în exclusivitate pentru FANATIK.